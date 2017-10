Gallardo: ''Va a ser un partido duro''

Google Plus

Gallardo crítico con la organización del campeonato local (Foto: Getty)

El técnico de River, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa en la previa del duelo del próximo domingo a las 20.05 frente a Tigre en Victoria, en el marco de la quinta fecha de la Superliga Argentina 2017/18, que contará con el arbitraje de Ariel Penel.

"Vamos a jugar un partido que siempre es difícil, en su cancha todavía más. Intentaremos hacernos fuertes desde el protagonismo nuestro. Vamos a ver qué es lo que plantea Tigre, pero va a ser un partido duro. Eso es lo que espero", expresó el Muñeco sobre cómo espera que será el duelo frente al Matador de Victoria.

Por otra parte, se refirió a la competencia por un puesto en el equipo que disputan Enzo Pérez y Ariel Rojas: "Son jugadores distintos con otras alternativas. Hoy me inclino más por el juego más vertical que nos ofrece Enzo Pérez para sumarse al ataque, aunque para mí Rojas es un jugador fundamental más allá de que tenga que salir del equipo. En los partidos importantes siempre fue considerado por mí porque sé lo que me puede dar".

Más tarde, tuvo tiempo para hablar sobre las complicaciones que tiene el calendario del Millonario, que disputará la semifinales de la Copa Libertadores ante Lanús: "Considero que habría que tener consideración de aquellos partidos que estamos jugando copas internacionales, de acuerdo a cómo están establecidos los fixtures. No lo hemos pedido nosotros, como tampoco hemos pedido lo del partido con Argentinos Juniors. Ya lo habíamos evaluado desde antes que salga el fixture, no sé que pasó que no se haya considerado o visto como una posibilidad concreta".

"Está bien que estén establecidas las fechas, y los horarios. Pero después habrá que tener un poco de sentido común. Más allá del reglamento, que vamos a jugar 48 horas antes de jugar la segunda semifinal, estamos amparados. Pero yo no voy a ir a pedirlo, ya que sería normal que haya una consideración de parte de la AFA", cerró Gallardo.