Gallardo: ''Nos vamos con bronca''

El Muñeco se lamentó por el resultado (Foto: Getty)

River dejó en el camino una chance de acercarse al puntero del campeonato, Boca Juniors, tras empatar 1-1 frente a Tigre en Victoria, en el marco de la quinta fecha de la Superliga Argentina 2017/18. El gol Millonario fue convertido por Ignacio Scocco de penal.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con los medios y dejó entrever su bronca por el resultado obtenido: "Nos vamos con bronca y con la sensación de que deberíamos haber ganado. Cuando ves a River tiene una identidad de juego, más allá de que pueda ganar o perder. Hoy tuvimos mucha posesión, intentamos por un lado y por el otro. Tuvimos muchas chances, en una cancha difícil y ante un rival difícil. Nos pusimos en ventaja rápido y luego no pudimos sostenerlo".

"En el segundo tiempo tuvimos la pelota, pero nos faltó profundidad para romper la línea de Tigre. Es difícil encontrar los espacios cuando enfrentás a un equipo que se tira atrás. Yo vi una buena posesión. Para tener una buena posesión hay que moverse. Nos faltó profundidad", afirmó el Muñeco.

Por otra parte, hizo un análisis de por qué River no se pudo llevar los tres puntos del José Dellagiovanna: "No supimos tener esa energía para terminar de romper, que es lo que no faltó, romper con un gol en el segundo tiempo. El dominio lo tuvimos. Me hubiera ido preocupado si no hubiéramos tenido dominio o no hubiéramos tenido ocasiones de gol".

Para cerrar, se mostró contento por las convocatorias de Enzo Pérez y Milton Casco a la Selección Argentina y Jorge Moreira al Seleccionado paraguayo: "Me pone contento porque son jugadores nuestros. Siempre es motivo de orgullo. Tenemos a Moreira convocado para Paraguay. Es para destacar".