Casco y Pérez convocados a la Selección

Enzo Pérez y Milton Casco convocados a la Selección Argentina. (Foto: Vavel)

La Selección Argentina disputará las dos últimas fechas de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia de 2018 ante Perú, el jueves 5 de octubre a las 20.30 en La Bombonera. Y cinco días después visita a Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa, en la altura de Quito (2800 metros).

Para esta doble jornada Jorge Sampaoli convocó a cinco jugadores del fútbol local. Entre ellos hay dos jugadores actuales del conjunto de Marcelo Gallardo: Milton Casco y Enzo Pérez.

El mediocampista de La Banda volvió a estar en la lista de los 23 hombres que afrontaran la tarea de clasificar a la Copa del Mundo, sin tener que jugar el repechaje. Pérez ya habia vestido la camiseta de la Selección, en 13 partidos y marcó un gol. Además formó parte de la nómina del Mundial 2014 en Brasil.

Mientrás que, Milton Casco fue la sorpresa que dio Sampaoli. El defensor fue convocado tras la lesión de Fabricio Bustos de Independiente (distensión en la cara posterior del muslo derecho). Además el futbolista Millonario es una alternativa para el DT ya que puede jugar por ambas bandas.

El lateral del conjunto de Marcelo Gallardo ya había sido parte de la Albiceleste en la Copa America 2015; también fue convocado por Gerardo Martino para la primera y segunda fecha de las presentes eliminatorias. El jugador nunca jugó un partido oficial pero estuvo ocho veces en el banco de suplentes. Jugó dos amistosos en 2015 que fueron triunfos para Argentina ante Bolivia, en San Juan (5-0) y en Estados Unidos (7-0).

Casco expresó sus sensaciones por la convocatoria: "Uno trabaja día a día para poder vestir la camiseta de la Selección. Hoy me toca, así que estoy muy contento. Siempre es lindo vestir esa camiseta y uno no elige los momentos, así que a disfrutarlo. Uno siempre lo espera y tiene fe. Acá en River hay que demostrar el máximo, es un club que te exige mucho. Hoy en día puedo ir a la selección, me toca disfrutar el momento. Es un desafío porque son dos partidos importantes, hay que trabajar y meternos en eso".

El entrenador de la Albiceleste ya había dado a conocer los nombres de los jugadores que juegan en el exterior, en la cual hay cuatro ex River: Emanuel Mammana (Zenit, Rusia), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Javier Mascherano (Barcelona, España) y Gabriel Mercado (Sevilla, España).

Además, Jorge Moreira fue convocado para jugar en la Selección de Paraguay que visita a Colombia, el 5 de octubre, y recibe a Venezuela cinco días despues.