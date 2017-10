Pinola: "Con Maidana nos entendemos bien"

Pinola en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Javier Pinola habló en rueda de prensa en el River Camp, en el mediodía de hoy, y se expresó sobre el empate de River Plate ante Tigre, por la Superliga Argentina: "Terminamos con bronca, porque son partidos que uno piensa que tiene que ganar, más por la jerarquía que tenemos. Pero bueno, son cosas que hay que mejorar, como por ejemplo ir a liquidarlo y cuando te convierten volver a empezar siempre cuesta", manifestó. También agregó: "Siempre que perdés puntos duele".

Luego dijo: "Cuando uno está bajo presión uno no se relaja y sabe que debe dar el máximo. Por ahí uno se pone en ventaja, sabe que está bien, que no te dañan ni complican y de la nada te sacan un gol y es ahí cuando el rival se agranda. Entonces los caminos se cierran, pasan los minutos, comienza la desesperación y por eso hay que encarar todos los partidos de la misma manera porque somos River y tenemos que ganar".

También, Pinola habló sobre la dupla defensiva que comparte con Jonatan Maidana: "Yo creo que va muy bien. Me han comentado que dicen que no nos entendemos. El otro día contra Stracqualursi tuvimos un partido interesante en el que no lo dejamos pivotear para atrás, y si juega para atrás no nos iba a hacer daño, no lo dejamos cabecear tranquilo. Nos complementamos, cuando no cruza el lo hago yo. Fue un partido bueno de los dos, más allá que tenemos cosas para mejorar, pero vamos bien y nos entendemos cada vez más. Debemos seguir por el mismo camino", analizó.

Posteriormente puntualizó en los errores del Millonario en la cancha: "Nose si nos complican. En los dos partidos nos pusimos en ventaja, pero nos confiamos mucho en tener la pelota y no ser más punzante. No considero que tengamos falta de gol porque hace unos días metimos ocho goles, entonces creo que tenemos que ser más lúcidos en el último toque, en el remate, sin desesperarnos, porque cuando pasan los minutos a veces patea desde afuera y no busca la mejor solución. En el último tiempo jugamos tan seguido y no tuvimos espacio para corregir los errores, porque uno prioriza más el descanso, ya que a los dos días tenés competencia. Estas semanas que no tenemos competencia entre semana nos van a venir bien para corregir esas falencias. Somos conscientes de nuestros errores", señaló.

Después dijo que el partido por Copa Argentina ante Defensa y Justicia va a ser duro, más allá de que el Halcón de Varela no viene bien, y teniendo en cuenta que la Banda no podrá contar con los laterales defensivos titulares como Jorge Moreira y Milton Casco opinó sobre la posibilidad de que forme parte de una línea de tres zagueros en el fondo: "Yo me siento bien estando dentro de la cancha, jugando en la posición que el técnico lo desee. Después es una cuestión de Marcelo (Gallardo) la de decidir que sistema utilizar en cada partido. Nunca tuve problema de adaptación en la lína de tres y sea el sistema que sea me adapto".

Por último se refirió a lo que será el choque de Argentina ante Perú por las Eliminatorias: "Va a ser un partido complicado porque Perú no tiene nada para perder y viene teniendo un buen rendimiento. Argentina va a estar obligada a ganar y ojalá los nervios no traicione al equipo. Debemos alentar todos al seleccionado", cerró.