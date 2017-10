Nacho, intratable

River no extraña ni un poco a Lucas Alario. Y estamos hablando de un delantero que anotó 41 goles en dos temporadas y que ganó Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y la mismísima Copa Argentina, anotando un triplete en la final, y además destacado en los Superclásicos. ¿Por qué, a menos de dos meses de su partida, no se siente la ausencia del Flaco que llevaba la 13? Porque River encontró a otro as de espadas, que se asentó rápidamente y que no para de festejar, haciendo enfatizar todos sus recursos técnicos: Ignacio Scocco, aquel artillero de Newell´s cuyo pase a Núñez se había frustrado varias veces. Valió la pena la espera, porque Nacho está respondiendo con creces y con goles.

Ya en su debut, nada menos que por octavos de final de la Copa Libertadores, ante Guaraní en el Defensores del Chaco (Asunción), Nacho mostraba sus credenciales anotando un lindo gol de tiro libre. Desde entonces y hasta la fecha, por tres competiciones distintas, Scocco sólo lleva 11 partidos jugados, pero 11 goles convertidos y River sigue en carrera en tres torneos a la vez.

En la temporada pasada, en NOB, Nacho hizo 12 goles en 25 PJ. Está a un solo tanto de alcanzar esa marca en su 1º semestre en River.

Anoche, por los 8vos de la Copa Argentina, y sin varios de los titulares, el Millonario supo liquidarlo rápidamente, en una ráfaga de lucidez y efectividad a cargo del delantero que lleva la 32: primero, con la mano de Cubas en el área, provocada por Nicolás De La Cruz, que Nacho canjeó por gol (lleva tres penales pateados, todos adentro), y un minuto más tarde, Rafael Santos Borré habilitó perfectamente a Scocco, que eludió a su marca, se metió en el área y la picó con calidad ante la salida desesperada de Arias: una belleza de gol para festejar con el "dab" y ya decretar el 2-0 en el primer tiempo, irremontable para Defensa. Fueron sus primeros tantos en este certamen, ya que ante Atlas e Instituto no había podido convertir.

En la Superliga, torneo del cual River marcha segundo con 11 puntos (invicto) al cabo de cinco jornadas, el máximo artillero del equipo es Nacho, con tres tantos: en la primera fecha, anotó el gol que le dio los tres puntos al Millo en su visita a Temperley (1-0), luego en la fecha 2 de penal liquidó el pleito ante Banfield en el Monumental (3-1), y en la jornada 5 marcó el gol millonario ante Tigre, en Victoria, también desde los 12 pasos (terminó 1-1).

Sin embargo, sus mejores números están en la Copa Libertadores: en cuatro partidos internacionales, Scocco lleva seis tantos: el mencionad ante Guaraní en Paraguay y su noche de gloria en el Monumental contra Jorge Wilstermann, marcando cinco goles, haciendo historia (superando la marca de cuatro goles en un partido de Libertadores de Pinino Más en 1970), River goleando 9-0 y remontando la derrota 0-3 en Bolivia, de la cual el propio Nacho fue responsable, al errar dos goles en el área chica. Lo compensó de forma magnífica.

Los números y la efectividad de Scocco, son impresionantes. Mantiene su vigencia a pleno, con 32 años, y ya es uno de los irremplazables. Anoche tuvo una buena sociedad con Borré, una de las apuestas de este mercado de pases, aunque es factible que se busque a otro atacante porque no hay recambio en la delantera. No se siente aún, porque Scocco está on fire. Se viene la serie ante Lanús por la semi de la Libertadores y el mes que viene, se jugará el Superclásico de la Superliga. River sueña con la triple corona con su "dab" de espadas.