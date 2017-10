Gallardo: "Cvitanich me parece interesante para cubrir un espacio que quedó libre"

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. Foto: River oficial.

Luego de lo que fue el entrenamiento de River Plate, en el predio River Camp ubicado en la localidad de Ezeiza, el director técnico del Millonario, Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa en el mediodía de hoy, en donde dejó en claro algunas cuestiones. Por empezar dijo que está latente la posibilidad de que el atacante de Banfield, Darío Cvitanich, llegue al club.

"Es un jugador de jerarquía y experiencia, y me gustan los jugadores así. En este momento necesitamos cubrir un espacio que tenemos vacante y dentro de las opciones que hay me parece un futbolista que no le va a pesar la camiseta de River", aseguró, y agregó: "Decidimos generar un contacto con Banfield para ver si podìamos contar con Cvitanich para estos partidos (las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores ante Lanús). Esperamos una respuesta en las últimas horas pero no fue fácil porque había muy pocas alternativas".

Posteriormente, el Muñeco se refirió al supuesto interés que hay desde la selección mayor de Chile para contratarlo, luego de que Juan Antonio Pizzi renunciara porque el equipo trasandino quedó sin la posibilidad de disputar el Mundial de Rusia 2018: "No recibí ningún llamado de la federación chilena. Yo estoy muy enfocado en lo mío y muy abocado a lo que significa estar diagramando el futuro. No me desenfoco de nada por cualquier rumor. Por mi parte tengo la cabeza metida en el mundo River", sostuvo.

En cuanto a la lista que piensa para los dos próximos compromisos por Copa Libertadores ante el Granate, dejó en claro que hasta el momento se sumarán los uruguayos Marcelo Saracchi y Nicolás De La Cruz, y en el caso que llegue Cvitanich ocuparía el último cupo que queda libre. Además dijo que no tiene definido el equipo para recibir el próximo domingo a Atlético Tucumán, en el Estadio Monumental, y lo decidirá en el entrenamiento de mañana.

Por otra parte hizo énfasis en la seguidilla de partidos que tendrá River, teniendo en cuenta que juega Superliga Argentina, Copa Libertadores y Copa Argentina: "Tenemos un calendario apretado, por lo que van a ser buenos todos los dìas que tengamos para descansar. Intentaremos llegar con posibilidades al final de los torneos que estamos disputando, y para ello debemos gestionar los esfuerzos, porque tenemos jugadores para mantenernos en el lote de arriba de la Superliga. Para eso es necesario que sumemos de local. Somos un equipo que va tomando vuelo en los partidos, por lo que estamos en la búsqueda de consolidar una idea ", manifestó.

Por último, Gallardo opinó sobre la clasificación al Mundial de Rusia 2018, que logró el pasado martes la Selección Argentina, tras vencer a Ecuador como visitante por 3-1 con goles de Lionel Messi: "Argentina después de haber conseguido el pasaje al Mundial se va a sentir mucho más liberada", cerró.

Lista de convocados para enfrentar a Atlético Tucumán:

Marcelo Gallardo dió a conocer la nómina de los 18 futbolistas del Millonario que quedarán concentrados para el cotejo del próximo domingo a las 18:05hs ante Atlético Tucumán. Ellos son:

Arqueros: Germán Lux y Augusto Batalla.

Defensores: Jonatan Maidana, Javier Pinola, Gonzalo Montiel, Alexander Barboza, Jorge Moreira y Milton Casco.

Mediocampistas: Leonardo Ponzio, Iván Rossi, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Ariel Rojas, Nicolás De La Cruz y Gonzalo Martínez.

Delanteros: Ignacio Scocco, Rafaél Santos Borré y Carlos Auzqui.