Nacho Fernández: "Sería un error pensar en Boca"

Saracchi y Nacho (Fotos: CARP Oficial).

River cumplió su trámite y con más individualidades que juego colectivo, venció 4-1 a Atlanta y se metió en la semifinal de la Copa Argentina, donde aguarda rival (Olimpo o Deportivo Morón). El Millo obtuvo una ventaja de dos goles en una ráfaga letal, en los últimos dos minutos de la primera etapa, y en el complemento jugó con la tranquilidad del resultado.

Marcelo Saracchi, el lateral uruguayo que llegó en este mercado de pases, le ganó la pulseada a Milton Casco y anotó su primer gol en River, tras una gran habilitación de Ignacio Scocco, y el charrúa definió a la carrera con un zurdazo implacable al primer palo, inatajable para Lugo. En zona mixta, brindó declaraciones sobre sus sensaciones por este triunfo copero: "Es una linda sensación, por pasar más que nada. Hay que ganar todo. Estamos en las tres competencias, en la Superliga, semifinal de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, pasar de fase es muy importante".

Asimismo, el defensor manifestó que se está adaptando a le que le pide el entrenador: "Se vive intenso, me voy acostumbrando, cualquier equipo mete buen ritmo, no es lo mismo que el fútbol uruguayo. Lo que hablamos con Marcelo (Gallardo), el estilo que pretende yo lo tengo, de aprovechar los espacios, poder llegar al área y haber metido el gol fue importante, mis características son más ofensivas. Miraba mucho River, veía el estilo, somos un cuadro grande que pelea, me siento muy cómodo". Y cerró así: "Se ganó, que es lo más importante. Se ve en la semana, tenemos mucha ilusión. Tuvimos mucho ritmo, por suerte encontramos los goles, fue un alivio, ellos estaban bien parados atrás y luego se destrabó el partido".

Reviví el gol de Saracchi

Luego, tomó los micrófonos el volante Ignacio Fernández, una de las piezas clave para Gallardo a la hora de generar fútbol y que anche anotó el 2-0 parcial, tras un mal despeje de Bianchi Arce, definiendo con clase ante la salida del arquero (su 2º gol en este certamen).

Nacho dio su análisis del encuentro: "El primer tiempo se hizo muy complicado, no encontrábamos los espacios. Por suerte abrimos el marcador sobre el final y en el segundo tiempo lo manejamos un poquito mejor", siendo autocrítico. Y más tarde, con ilusión, agregó: "Queremos ganar la Copa Argentina, dimos otro paso".

Sobre la Superliga, en la cual River está segundo pero con 12 puntos, a 6 del líder Boca, el ex Gimnasia expresó que recién arranca el campeonato y que van por todo: "Nosotros no nos despedimos, vamos a pelear, estamos a seis puntos. El torneo pasado estábamos un poquito lejos, y casi damos una sorpresa".

Y para terminar, ya piensa en el duelo de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, ante Lanús el miércoles 24, y que todavía no tiene en mente el Superclásico, con fecha para el 5 de noviembre. "Se viene un partido muy importante y lógicamente trataremos de sacar un buen resultado. Sería un error pensar en Boca, tenemos muchos partidos importantes antes".

El gol de Nacho: