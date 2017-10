Enzo Pérez: "Se viene un partido muy lindo, pero lo tomamos con tranquilidad"

Google Plus

Enzo Pérez en rueda de prensa, Foto: River el más grande, lejos (Facebook).

Luego de lo que fue el entrenamiento de River Plate en el predio River Camp, Enzo Pérez y Jonatan Maidana brindaron una rueda de prensa en la que pusieron énfasis en lo que será el choque del martes ante Lanús por las Semifinales de la Copa Conmebol Libertadores: "Sabemos que se viene un partido muy lindo, emotivo, con gran expectativa, pero lo tomamos con tranquilidad porque todavía falta para el partido", manifestó Pérez.

Posteriormente, el volante de la Selección Argentina elogió al Granate: "Lanús es un gran equipo que tiene buenos jugadores y un entrenador inteligente, además de que hace años viene haciendo bien las cosas". En ese sentido destacó: "Tenemos que ganar, y si es posible sin goles en contra. Ganar no te da tranquilidad pero te da esa chance de ir a jugar la vuelta con un resultado a favor, más allá que el partido quede abierto. Por las características de ambos equipos será un partido abierto, porque ambos intentan salir jugando, con presión y buscando el arco rival".

En cuanto al choque del último miércoles ante Atlanta por Copa Argentina, en el que River ganó por 4-1, Enzo Pérez opinó: "El primer tiempo nos costó bastante porque hicieron un planteo muy inteligente. Cuando teníamos la pelota estábamos siempre con marca y si no podíamos convertir el partido pudo haber sido muy complicado. Los primeros treinta no fueron lo que nosotros buscamos. Luego movimos la pelota de un lado al otro, con lucidez y a partir del primer gol encontramos lo que mas o menos el técnico". Mientras que Jonatan Maidana dijo al respecto: "Uno siempre sabe cuando hacemos las cosas bien o mal. Si bien no arrancamos de la mejor manera, a la larga se sintió la jerarquía del equipo".

En referencia al hecho de que el plantel del Millonario estará desde el domingo en el predio de Los Cardales, para terminar de prepararse para el choque ante Lanús, Maidana expresó: "Hay que aprovechar que estemos ahí para descansar y relajarnos juntos. Es un lindo lugar para estar".

Además consideró que es bueno y duro a la vez que la Banda juegue tres competencias al mismo tiempo, y destacó que sus compañeros están supliendo las ausencias de dos importantes delanteros como lo son Sebastián Driussi y Lucas Alario, quienes hace unos meses fueron transferidos al fútbol europeo: "Los jugadores que están suplieron muy bien las ausencias de Driussi y Alario. Se fueron goles y nombres importantes, pero los que llegaron están aportando su grano de arena, convirtiendo tantos y ayudando al equipo, y eso nos deja muy conforme", cerró.