La chance de Montiel

Se vienen las semis de la Copa Libertadores, instancia decisiva en la cual no hay margen de error y Marcelo Gallardo no quiere dejar ningún detalle librado al zar. Sin embargo, este sábado, recibió una mala noticia: el lateral derecho Jorge Moreira sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo luego del entrenamiento, por lo que no estará disponible de cara al partido ante Lanús de este martes a las 19.15, en el estadio Antonio Vespucio Liberti. El paraguayo, quien no había jugado ante Atlanta por la Copa Argentina para que descanse para el duelo de ida de la Libertadores, será baja, pero esto no alarma, dado que el Muñeco cuenta con su reemplazante de antemano: Gonzalo Montiel.

Este juvenil de 20 años, quien debutó en Primera en un empate aburrido y sin goles ante Vélez en el Monumental en el Torneo Transición 2016 (junto a Tomás Andrade), viene sumando rodaje y mostró un nivel más que aceptable cada vez que le tocó jugar, y sólo se le puede reprochar un error ante Argentinos Juniors, en la 4º fecha de la Superliga, que terminó en el empate del Bicho. Un lunar que no opaca sus buenos rendimientos para marcar y salir jugando, en la zona de 4, aún cuando su puesto natural es el de zaguero central. La falta de recambio en los laterales y la alternancia que hace el DT estando en una triple competencia paralela le dieron pista al defensor con dorsal 29, que este martes jugará por segunda vez en la Libertadores: había sido titular ante Jorge Wilstermann, en la remontada que terminó 8-0, cuando Gallardo apostó por una línea de 3 y sacó a Moreira y Milton Casco de la alineación titular.

Con 13 partidos oficiales y un futuro prometedor, Montiel forma parte de una camada de defensores que se fue afianzando en los últimos años de la mano de Gallardo, comenzando por Ramiro Funes Mori y Eder Álvarez Balanta, siguiendo Emanuel Mammana y Germán Pezzella (todos ellos de Selección) y últimamente, con Leandro Vega y Lucas Martínez Quarta. Esta vez, no para jugar acompañado de Jonatan Maidana (quien potenció a todos los defensores nombrados), sino en la banda derecha, para ser opción en la zona ofensiva y este martes tendrá una chance excepcional para ganarse la titularidad.