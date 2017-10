¿Qué es el VAR y cómo se utilizará en River – Lanús?

Google Plus

EL VAR (Video Assistant Referee oasistencia de video al referí) llega a Argentina por primera vez durante elencuentro entre River Plate y Lanús por semifinales de Copa Libertadores. FOTO:Web.

Llega la primera semifinal de Copa Libertadores y, esta vez, será entre equipos argentinos. River Plate y Lanús se verán las caras el próximo martes en el Estadio Monumental y la novedad será el uso de la tecnología en el fútbol. El VAR (Video Assistant Referee) es un sistema de video arbitraje que permite repasar jugadas que contemplan un margen de duda. Los encargados de esto serán árbitros que estarán ubicados frente a pantallas, y en el caso de detectar alguna jugada digna de repasar, se lo avisarán al árbitro del campo de juego, quien luego de contemplar dicha jugada en pantallas dispuestas en un lateral del campo, será el que determine la sanción. El VAR solo puede ser utilizado en cuatro situaciones específicas que explicaremos a continuación:

Goles: En este caso, los asistentes de video podrán mencionar al árbitro principal si una pelota pasó la línea del arco o si se ha producido alguna infracción que impida conceder el gol, como por ejemplo falta o fueras de juego. Todos los goles del encuentro serán revisados inmediatamente luego de la decisión del árbitro, sea la convalidación o la anulación.

Penales: Este ítem es simple. En el caso de que el árbitro principal marque penal o no lo marque en una jugada dudosa, la misma se revisará a través de este nuevo sistema.

Tarjetas rojas: Los asistentes de video evitan que se tomen decisiones erróneas en relación con infracciones conducentes a la expulsión de un jugador.

Confusión de identidad: Si el árbitro no amonesta o expulsa a un jugador que debe, o no está claro que jugador ha cometido una infracción, los asistentes de video pueden informar al árbitro para que el jugador que no cumpla el reglamento sea sancionado.

Como detallamos antes, el próximo martes será la primera vez que está tecnología se utilice en Argentina. Vale aclarar que solo el árbitro principal y sus asistentes de video son los que pueden indicar la revisión de una jugada. Ni los jugadores, ni los técnicos, ni otros actores que no sean los mencionados antes pueden pedir la repetición de una jugada. Será muy importante para la futura implementación del VAR la actuación de la terna arbitral de este encuentro, la cual detallamos a continuación:

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Asistente 1: Bruno Boschilia (Brasil)

Asistente 2: Kleber Lucio Gil (Brasil)

Cuarto árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

VAR: Sandro Ricci (Brasil)

AVAR: Roddy Zambrano (Ecuador)

VAR 2: Christian Lescano (Ecuador)

El encuentro también contará con dos veedores para garantizar la correcta utilización del sistema y analizar su uso en tiempo real. Los mismos serán:

Asesor internacional: Martin Vázquez (Uruguay).

Comisión de Árbitros: Wilson Seneme (Brasil).