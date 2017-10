Gallardo: "Tenemos que aprovechar la ventaja, pero con nuestras armas"

Gallardo: "En lo colectivo fuimos muy sólidos". (Foto: Web)

River ganó 1-0 a Lanús en el Monumental y está a noventa minutos de jugar una nueva final de Copa Libertadores. Con gol de Ignacio Scocco el Millonario ira al Sur con una mínima ventaja.

Marcelo Gallardo analizó el encuentro que disputaron sus dirigidos: "Se vio un partido muy cerrado, previsible, en el que nosotros claramente tuvimos la posesión y las ganas de atacar, pero nos encontramos con un Lanús muy cerrado, con una defensa muy retrasada. Sabíamos que iban a jugar de esa manera, con la posibilidad de que tuvieran algún contragolpe, y por ahí algo de eso hubo. Nosotros casi no sufrimos defensivamente en el segundo tiempo, y eso habla de la capacidad de concentración que tuvimos en la fase defensiva. También encontramos el gol, que no era fácil ante una defensa cerrada. Con esa búsqueda de mover la pelota y esperar la posibilidad pudimos abrir el marcador en un partido cerrado. Tampoco sufrimos goles, que también es bueno y genera confianza para lo que viene".

El entrenador de La Banda fue crítico con el planteo que hizo el Granate: "Esperaba un Lanús más incisivo en ataque pero no fue así. Dentro de un partido muy estratégico, tuvimos inteligencia para ejecutar lo nuestro de manera muy clara, tal vez nos faltó un poco desde lo individual, porque en lo colectivo fuimos muy sólidos. Nos faltó desequilibrar en los últimos metros, pero se hizo difícil ante un equipo que casi no atacó, y cerró muy bien los espacios. Nosotros tuvimos paciencia, no nos desesperamos y eso habla de un equipo maduro. En una serie de 180 minutos sabíamos que íbamos a tener esta dificultad en los espacios, pero no pensé que tanto".

En cuanto al partido de vuelta, que será el martes 31 de octubre a las 21.15 en La Fortaleza, el Muñeco advirtió: "Nosotros no sabemos especular, no jugamos de contraataque. Vamos a plantearlo de igual a igual, siendo inteligentes. Tenemos que aprovechar la ventaja, pero con nuestras armas, de la forma que entendemos cómo jugar. El arco en cero nos sirve. Te da la posibilidad de ir allá sabiendo que un gol nuestro les puede generar un mayor problema".

Además, Gallardo elogió a Scocco: "A mí me gusta hace tiempo, siempre me llamó la atención y hoy por suerte le toca aparecer en un momento muy importante para nosotros. No le pesó la camiseta y se acomodó enseguida a lo que es el Mundo River".