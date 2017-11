Gallardo: ''Es una derrota muy difícil de digerir''

Google Plus

Gallardo, River y un resultado que nadie esperaba (Foto: Getty)

En un partido increíble y polémico, River quedó eliminado de la Copa CONMEBOL Libertadores, tras caer como visitante por 4-2 frente a Lanús, en el encuentro de vuelta de las semifinales. El equipo Millonario había arrancado en ventaja gracias a los goles de Ignacio Scocco de penal y Gonzalo Montiel de cabeza.

El técnico Marcelo Gallardo, dialogó en conferencia de prensa y se lamentó profundamente por el resultado final: "Es una derrota muy difícil de digerir, difícil de encontrar explicaciones. Se había logrado lo más difícil, una de las cosas más difíciles que era hacer un gol de visitante. Hicimos dos, pero claramente hubo situaciones que van a ser polémicas, pero que decididamente creo que fallamos".

''Los errores fueron clarísimos y terminamos lamentándonos''

Por otra parte, fue autocrítico por los errores que cometió su equipo :"El primer gol a nosotros nos agarra desprevenidos. Fue una pelota que podríamos haber rechazado fácilmente. Ellos tenían necesidades e iban a tratar de jugarse lo que le quedaban. Nosotros fallamos porque teníamos el resultado a favor, la ventaja. Cometimos errores y los errores fueron clarísimos, y terminamos lamentándonos. Es una derrota que nos va a costar digerir".

Por otra parte, se refirió a la actuación del VAR, que claramente terminó perjudicando a sus dirigidos más allá del rendimiento mostrado en el segundo tiempo: "Hoy quedó claro que lo del tema de la tecnología. Prefiero que se siga equivocando el árbitro, pero no que se equivoquen siete. Es difícil cuando no se entiende cuándo va a funcionar o que va a funcionar sólo para un equipo. Una jugada es penal y la otra a Nacho Scocco le hacen un penal. Había eludido al arquero y le sacan una amarilla al rival cuando Scocco se iba al gol. Después hay una clara agresión a Rojas, en la que el VAR podría haberle avisado al árbitro que revisara, pero que no lo hizo".

Para cerrar, explicó que van a tratar de recuperarse para encarar el Superclásico del próximo domingo: "La ilusión que teníamos de llegar a la final se termina acá, pero esto sigue. Tenemos un partido importante que jugar. Queríamos llegar a la final de la Copa Libertadores. Vamos a tener que trabajar mucho en la parte psicológica para levantarnos de esta derrota y llegar de la mejor manera al domingo. Vamos a tratar de darle una alegría a la gente. No queda otra que recuperarnos y hacernos fuertes".