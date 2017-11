Lo que viene

Google Plus

Los ecos de la noche negra en La Fortaleza siguen retumbando. Que River, en su mejor momento, ganando 2-0 y yendo a buscar el tercero, lo hayan privado de la utilización del VAR para sancionar un claro penal por la mano de Marcone, y que sí lo haya podido utilizar Lanús en el penal que terminó en el 4-2 final, sigue causando ruido. Sin embargo, el Millonario tenía tres goles de ventaja que no supo mantener, como tampoco aprovechar más de 25 minutos en hacer otro gol para pasar a la final. No se dio, el Granate jugará esa instancia y en Núñez queda bronca y resignación, ya que esta Copa Libertadores era el gran objetivo del año.

Sin embargo, este 2017 no se termina y el próximo domingo, desde las 18.05, se jugará nada menos que el Superclásico, por la fecha 8 de la Superliga, en el estadio Antonio Vespucio Liberti. Es una gran chance de recuperarse anímicamente, y no sólo eso: Boca viene siendo el líder absoluto del campeonato, con 21 puntos en 7 fecha, sumando puntaje ideal y con tan solo un gol en contra. Tras la derrota ante Talleres, River quedó a nueve unidades de la cima, por lo que debe ganar o ganar para no resignarse rápidamente en la lucha por el certamen doméstico.

Asimismo, el domingo 12 de noviembre, donde no habrá fecha de Superliga por jornada FIFA, el Millonario buscará el pasaje a la final de la Copa Argentina, cuando enfrente a Deportivo Morón el estadio Malvinas Argentinas. En la otra semifinal, están Rosario Central y Atlético Tucumán. En caso de ganarle al Gallo, La Banda estará a tiro de obtener este trofeo por segunda vez consecutiva, a pesar de haber sido una meta menor este año, porque la clasificación a la Copa Libertadores 2018 ya estaba conseguida. Y si River gana la Copa Argentina, jugará nada menos que la Supercopa Argentina ante Boca, el año que viene.

Todavía queda un mes más de competencia, en dos frentes. Queda poco tiempo para lamentarse, ya que en cuatro días se vendrá otro Superclásico.