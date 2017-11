Gallardo: "Sufrimos un dolor deportivo del que hay que levantarse"

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. Foto: Twiiter @Javigilnavarro.

El mundo River se encuentra golpeado y como en una especie de luto por lo que fue la eliminación de la Copa Conmebol Libertadores que sufrió a manos de Lanús, en la instancia de Semifinales. Fue un golpe duro tanto para los hinchas, como para los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Sin embargo el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, habló este mediodía en Ezeiza en conferencia de prensa: "La prioridad era la Copa Libertadores y por eso la desilusión es grande. Estuve golpeado como hace tres años cuando falleció mi mamá, pero eso no es comparado a lo que pasó el martes ante Lanús, por que lo que nos ocurrió en la cancha es solo un dolor deportivo del que hay que levantarse. Siempre tuvimos la capacidad de reponernos de los traspies y espero que esta vez no sea la excepción", aseguró.

Posteriormente cargó por el flojo arbitraje que tuvieron los diferentes jueces el martes pasado: "Lo que pasó fue un circo arbitral. Nos vinieron a dar una cátedra de transparencia que iba a tener el VAR y demostraron incapacidad de resolver situaciones. Nos hicieron creer que venía una revolución de justicia, pero no lo fue", sentenció el Muñeco. Después dijo que si bien el mal uso del VAR incidió en el resultado del partido, Gallardo consideró que el mayor causante de la derrota ante el Granate fue el hecho de que su equipo haya bajado la guardia y agregó: "La derrota por más que duela nos deja una enseñanza: no bajar los brazos y fue responsabilidad nuestra haber bajado la guardia. No nos puede pasar eso nuevamente".

"Nos hicieron creer que venía una revolución de la justicia"

Por otra parte, el entrenador bancó a los dirigentes del club diciendo que "los oportunistas no van a poder desestabilizar una gestión deportiva de más de tres años" y se refirió a su continuidad en River: "Estoy en el lugar más lindo del mundo. No voy a sentir lo mismo en otro lugar. No voy a tener este sentimiento en otro lado. Cada semestre hago un análisis y de acuerdo a eso iré viendo. Sé que la gente estará preocupada, pero yo no juego con eso. Analizo tanto la parte futbolística como institucional. Quiero tener ganas de encarar las cosas, el estímulo. Este no es el momento para frenar y pensar, ya me tomaré ese tiempo y se lo comunicaré al Presidente y Francescoli", manifestó.

Tampoco dejó de lado lo que será el partido del próximo domingo ante Boca Juniors, por la Superliga Argentina. Dijo que se tomará un día más para definir al equipo titular y también recalcó la importancia de este Superclásico del fútbol argentino: "El fútbol te da la posibilidad de jugar en pocos un días un partido que representa muchísimo. Tenemos el partido más atractivo para jugar después de la derrota del martes. Debemos reaccionar y estoy seguro que lo haremos. Los últimos partidos ante Boca han sido muy lindos y tenemos que asumir las responsabilidades de salir a ganarlo. El domingo tenemos que estar presentes, por una cuestión de espíritu, de coraje y de hidalguía. Tenemos que reaccionar bien y lo vamos a hacer", cerró.

Concentrados para el domingo:

Marcelo Gallardo dió a conocer la lista de los 19 futbolistas que quedarán concentrados para el choque ante Boca. Ellos son:

Arqueros: Germán Lux y Augusto Batalla.

Defensores: Jonatan Maidana, Javier Pinola, Alexander Barboza, Milton Casco y Gonzalo Montiel.

Mediocampistas: Leonardo Ponzio, Iván Rossi, Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ariel Rojas, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz y Tomás Andrade.

Delanteros: Ignacio Scocco, Carlos Auzqui y Rafaél Santos Borré.