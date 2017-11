River derrumbó con facilidad a Morón y es finalista

Google Plus

Las acciones comenzaron luego del silbatazo de Mauro Vigliano, River Plate se volcó con todo por el gol que no llegaba y Deportivo Morón se notaba algo timorato en principio pero poco a poco se tomó confianza pero los locales seguían con el control del partido, luego de varias llegadas que no rindieron frutos el partido seguía trabajado en el medio del terrerno pero los goles no aparecían.

Transcurría el minuto 20 cuando el árbitro amonestó a Emiliano Moyola y a Ignacio Scocco por protestar airadamente, el juego continuó su curso con River Plate incisivo en el ataque, la definición no estaba dando crédito a las aproximaciones contantes del equipo millonario que lo estaba dando todo para capitalizar el gol, Ignacio Fernández e Ignacio Scocco intentaban vulnerar el arco de Julio Salvá pero el arquero atajaba o los tiros salían por fuera .

A los 40 minutos del primer tiempo llegó el gol de Ignacio Fernández que anotó luego de un error en la zona defensiva de su rival que sucumbió contra la insistente arremetida del equipo bonaerense, el segundo tanto llegó como balde de agua fría en el minuto 43 por medio de Jonatan Maidana que daba con el 2-0 la tranquilidad al club de Buenos Aires.

El primer tiempo acabó con dominio de los locales que saltaron a la cancha en el segundo tiempo por más goles pero Javier Rossi también se mostraba en la ofensiva para buscar el descuento para el Deportivo Morón, a los 49 minutos Ignacio Scocco volvió a aparecer pero Julio Salvá para evitar más goles en su contra. Emiliano Méndez fue sustituido por su técnico Walter Otta para evitar una expulsión que originará una catástrofe en cuanto al resultado .

Ya con el 2-0 en contra, el Gallo trató de responder en cuanto podía pero concentro todo en defenderse de un posible tercer gol, Scocco aportó sacrificio y lucha por eso salió aplaudido para dar ingreso a Rafael Santos Borré a los 80 minutos del juego que solo parecía tranquilo en visperas de el fin o el 3-0 que no llegaba.

Rafael Borré llegó a por el gol, se mostró mucho porque busca un lugar en el once titular de Marcelo Gallardo, a los 37 minutos tuvo un remate que salió desviado pero persistió y anotó el gol que celebró después de partidos difíciles que tuvo que pasar, además de pocos minutos pero cuando ha podido ha marcado, así finalizó un encuentro que sí o sí debía ganar River Plate y lo hizo. Ahora, va por el título y a cerrar 2017 con otra Copa más.

