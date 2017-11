Los ochos pedidos de Gallardo para continuar en River

Google Plus

Gallardo y D'Onofrio acordaron de común acuerdo estos pedidos. Foto: Ámbito financiero.

El viernes pasado fue un día felíz para el mundo River, ya que Marcelo Gallardo confirmó en conferencia de prensa que seguirá en el club durante 2018. Sin embargo cuando el mismo no estaba seguro de continuar en el Millonario, luego de las derrotas ante Lanús (por Copa Libertadores) y ante Boca Juniors (por la Superliga Argentina), se decidió a seguir por acuerdos que tuvo con la dirigencia de la Banda y los que también tendría con los otros candidatos a presidente de la institución, en caso de que Rodolfo D'Onofrio no llegue a ser reelecto. En este sentido, el Muñeco Gallardo decidió seguir en River bajo ocho condiciones.

Según el portal Doble Amarilla, en primer lugar, el entrenador les pidió a los dirigentes del Millonario que realicen negociaciones para contratar a cinco refuerzos de jerarquía de cara al 2018, además de que estos se encuentren disponibles para el comienzo de la próxima pretemporada. Esto es en pos del objetivo principal que tendrá River el año que viene de ganar la Copa Conmebol Libertadores, y pelear los demás campeonatos que dispute. Asimismo exigió que el mánager, Enzo Francescoli, se comprometa más y trabaje en el inicio de las negociaciones por los diferentes futbolistas y no en el final de cada una. Otra condición es que el Muñeco no quiere a Fernando Cavenaghi como mánager, en caso de que Francescoli no siga en su función.

El segundo item tiene que ver con que Gallardo les pidió a los dirigentes que pueda tener control en las divisiones inferiores y fútbol infantil, ya que el nota que la Banda no tiene un buen futuro para los próximos tres años en jugadores del mediocampo hacia delante que surjan de la cantera del club. Asimismo designó a Gustavo Rossi para que forme un buen grupo de juveniles que puedan llegar a primera con cierta calidad futbolística.

Otra exigencia del Muñeco a la dirigencia es que haría un poco de recambio en el plantel de fútbol profesional, ya que considera que hay futbolistas que no están pasando por un buen rendimiento últimamente como Jonatan Maidana y Ariel Rojas, Tiene la idea de no darle tantos minutos a estos jugadores. Además puede que prescinda de futbolistas como Germán Lux, Augusto Batalla, Milton Casco, Alexander Barboza, Luciano Lollo, Iván Rossi, Zacarías Morán Correa, Denis Rodríguez, Carlos Auzqui y Marcelo Larrondo, a quiénes el entrenador no los ve muy bien desde el rendimiento deportivo. En este sentido también les exigió a los dirigentes que intenten tramitar la posibilidad de que los equipos puedan jugar con cinco extranjeros en cancha.

En cuanto al contrato, Gallardo no tiene ninguna cláusula para irse a la Selección Argentina, y en cuanto a su cuerpo técnico piensa hacer cambios, ya que lo que pasó con los doppings múltiples de algunos jugadores de River, fue detonante para que el Muñeco decida hacer modificaciones en esta área.

Por último, teniendo en cuenta de que Rodolfo D'Onofrio tiene pensado remodelar el Estadio Monumental, en caso de ganar, Gallardo buscará un interlocutor definido para que hable con el presidente, ya que este no tendría mucho tiempo para reunirse con el entrenador con el cuando realice este proyecto de infraestructura.