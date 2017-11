Saracchi: "Jugar de titular en la primera de River es un logro muy grande para mi carrera"

Foto: Vavel.

Marcelo Saracchi es una de las grandes apariciones que tuvo el fútbol argentino en los últimos tiempos. El uruguayo de 19 años de edad llegó en el último mercado de pases, y le rindió mucho al entrenador Marcelo Gallardo, en la posición de lateral izquierdo, más allá de que es un jugador muy versátil, y que se puede desempeñar tanto como lateral defensivo, volante o extremo por izquierda.



En el mediodía de hoy, en el predio River Camp, Saracchi dialogó mano a mano con Vavel sobre las diferentes cosas que siente al estar en el actual plantel de River Plate:



-¿Cómo te recuperás de la lesión que te tuvo a maltraer?



-Bien, ya estoy entrenando a la par del grupo. Ya para el partido anterior ya estuve citado, no me tocó entrar pero eso es porque me falta contacto con la pelota.



-¿Cómo viviste a estos partidos desde afuera?



-Con muchos nervios y ansiedad porque se estaban jugando cosas muy importantes, me perdí dos partidos muy importantes como el de la vuelta con Lanús y el Superclásico ante Boca, pero ya pasó y tenemos que mirar para adelante porque tenemos una final que jugar.



-¿Que te genera presenciar tu primer final en River?



-Por suerte estamos en esta instancia. Este club ya lleva muchas ganadas. Para mi es muy importante porque es la primera vez que podría jugar una final en mi carrera. Sería muy lindo ganarla.



-Les toca en esa final a Atlético Tucumán un rival difícil



-Si será complicado como todos los partidos que hemos tenido. Debemos saber nuestras limitaciones. En esta parte del campeonato no fuimos contundentes y cuando nos llegaban nos convertían. Entonces tenemos que saber que cualquier rival nos dará pelea y no debemos subestimarlo.



-¿Cómo tomás el hecho de que Gallardo te de tanta confianza siendo que apenas llegás al club y sos muy jóven?



-Lo tomo bien. Cuando me pongo a pensar lo valoro muchísimo, porque con 19 años jugar en la primera de River es un logro grande para mi carrera. Soy conciente de que acá es para arriba y no para abajo y doy el máximo para pegar un salto también y estar unos años aquí.



-Gallardo fue elegido el segundo mejor técnico del mundo. ¿Que te deja que te esté entrenando un hombre con ese reconocimiento?



-Significa mucho orgullo que un técnico de esa jerarquía se fije en vos. Sinceramente me siento muy felíz de esto.



-¿Cómo lo viste a River en el partido ante Deportivo Morón? ¿Crees que el equipo se recuperó de los dos golpes ante Lanús y Boca?



-Lo vi bien. Fue un partido duro, encontramos los goles rápidos. Después el segundo tiempo fue chato y no fuimos tan decisivos. Dejamos pasar los minutos y ahí estuvo el error, porque tuvimos que haber hecho más goles. Veníamos de dos derrotas duras y entonces cada gol errado, cada pase mal dado o algo malo que se haga iba a ser mucho para nosotros por el tema de que veníamos dolidos. Pero yo considero que ya nos estamos recuperando.



-¿Cómo es la competencia con Casco por el lateral izquierdo y cómo te llevás con el?



-Con Casco me llevó bien, tenemos la mejor onda. La competencia está en todos lados, como en cualquier deporte pero siempre sana. Aquí no hay mala leche, y gracias a Dios no existe eso porque es un grupo sano y al que le toque jugar siempre el otro lo va a estar apoyando.



-¿El mundo River está resultando tal cómo te lo imaginabas?



-Si, un poco si, porque ya me habían contado. Como River es un equipo grande, un poco te imaginás lo que puede ser: la prensa, las instalaciones, todo un poco te lo imaginás y eso es diferente al club en el que estaba. La prensa es mucho más por ejemplo.



-Fuiste elegido como uno de los mejores juveniles del mundo: ¿Cómo lo tomaste a eso?



-Muy feliz, contento y orgulloso porque es el sacrificio de muchos años que dio frutos. Pero a la vez soy consciente que recién comienzo y en mi carrera como futbolista aspiro a jugar al menos hasta los 35 años, por lo que tengo mucho camino por recorrer. Tiene que ser insignificante para lo que viene en adelante.



-¿A quién tenés como referente futbolístico?



-Como lateral admiro mucho a los que están en las mejores ligas, sobre todo en la de España que están Marcelo, Dani Alves que son jugadores ofensivos más que defensivos, y con ellos me identifico porque me soy más de ir al ataque que de defender.



-Ahora se viene Independiente: ¿Cómo lo vez a River para este partido?



-Lo veo bien. Yo creo que si entramos concentrados y metidos en el partido, es muy difícil que nos vayamos con un mal resultado. El campeonato todavía no está perdido. Si bien estamos muy atrás tenemos fe de que podemos repuntar y acortar distancias con los que están arriba nuestro.