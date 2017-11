River volvió a la victoria en la Superliga

Google Plus

River debió esperar más de dos meses para volver a cantar victoria en la Superliga. Desde aquel 3-1 a San Martín de San Juan en la fecha 3, en septiembre, que el cuadro de Marcelo Gallardo (Copa Libertadores y Copa Libertadores de por medio) no sumaba de a tres en el campeonato local. Encima, venía de tres derrotas consecutivas, quedando debajo de mitad de tabla y con las dudas en el arco, con la titularidad de Enrique Bologna, y a última hora salió del equipo titular Jonatan Maidana. Enfrente estaba Unión, que llegaba como uno de los escoltas de Boca, en levantada. En ese contexto, La Banda debía jugar éste miércoles en el Monumental, en un partido adelantado de la fecha 12.

El Millonario, jugando con su camiseta alternativa en homenaje a Labruna, empezó a sumir el protagonismo, jugando en su casa y con la necesidad imperiosa de ir por la victoria. Sin embargo, la visita no se echó atrás y fue equilibrando el trámite, con una buena llegada: cabezazo de Franco Soldano y remate franco de Mauro Pittón, que tapó Bologna dando rebote. River intentaba lastimar por las subidas de Gonzalo Martínez, pero no estaba fino para el último pase.

En el complemento, el Millo contó con una gran chance, en un centro venenoso del Pity que Rafael Santos Borré no llegó a interceptar por centímetos. No obstante, las jugadas más claras las tuvo el Tatengue: Soldano tuvo en sus pies dos ocasiones clarísimas que las desaprovechó, primero aprovechando un error defensivo en la entrada del área y un derechazo que salió apenas desviado, y minutos después al delantero le quedó la pelota servida en la medialuna, pero pateó al medio y la sacó Bologna. Y a los 15´ST, se dio una jugada insólita, con una pifia de Javier Pinola que dio en el palo derecho de Bologna y de milagro no fue gol.

En el mejor momento de la visita, River reaccionó: al minuto 21 del complemento, Milton Casco (que jugó de 4) llegó hasta el fondo de la cancha, echó un centro al corazón del área, Nacho Scocco ensayó una chilena que fue una asistencia a la cabeza de Borré, que de cabeza y en el área chica, venció a Nereo Champagne (que antes se había lucido ante Nicolás De La Cruz) y estableció la apertura del marcador. Y ocho minutos después, Yeimar Gómez Andrade cometió una falta sobre el propio Borré, y Gonzalo Martínez, de penal, liquidó el pleito para el 2-0 final, con un zurdazo cruzado.

En el final, Unión tuvo una chance para descontar, neutralizada por Bologna (de buena actuación), y River de aumentar la ventaja, por medio de Gonzalo Montiel, pero que no capitalizó. Fue 2-0 final para los de Núñez, que se reencuentran con la victoria y escalan al 9º puesto de la Superliga, con 15 puntos. Unión no pudo aprovechar quedar a tres de Boca y sigue en 3º ubicación, con 18 unidades. En la próxima fecha, el Millo recibirá a Newell´s el domingo que viene, mientras que el Tate visitará a Patronato este sábado.

