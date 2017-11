Enzo Pérez: ''Queremos ganar todos los partidos''

Enzo, uno de los jugadores más relevantes del River de Gallardo (Foto: @MigueHoffmann)

Tras la victoria del último miércoles frente a Unión de Santa Fe, River se prepara para encarar el duelo del próximo domingo frente a Newell's en el Estadio Monumental, en el marco de la décima fecha de la Superliga Argentina 2017/18.

Tras el entrenamiento de la mañana del viernes, el volante Enzo Pérez habló en rueda de prensa y aseguró que intentarán sacar la mayor cantidad de puntos posibles en los partidos que quedan del campeonato en el año y anticipó el duelo frente a la Lepra rosarina: "Queremos ganar todos los partidos. A veces se puede, a veces no. Con ellos será complicado, pero tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que ganarlo y esperar que los de arriba pierdan puntos para acortar distancias".

Por otra parte, explicó que el equipo ya dejó atrás la eliminación en semifinales de la Copa Liberrtadores frente a Lanús y advirtió que no pueden volver a cometer los mismos errores en el futuro: "Estuvimos golpeados todos. Fue un momento complicado y duro, pero ya han pasado semanas y días. No es bueno recordar eso, tenemos que olvidarnos porque ya está escrito lo que pasó. Sí hay que hacer autocrítica y corregir errores para que no vuelva a pasar. Debemos pensar en lo que se viene, el campeonato y la Copa Argentina".

Para cerrar, Pérez no le restó importancia a la final de la Copa Argentina, que River jugará el domingo 9 de diciembre frente a Atlético Tucumán en Mendoza: "El primer objetivo era la Libertadores, pero no se pudo. Siempre mantuvimos en vista las tres competencias, el campeonato local, la Libertadores y la Copa Argentina. Yoescuché lo que dijeron por ahí, que era un premio consuelo. Y no, no es un premio consuelo llegar a una final. Estamos ahí porque lo merecemos, al igual que Atlético Tucumán y vamos a jugar a ganarla, como también lo harán ellos".