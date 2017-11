Gallardo: "El equipo no mostró respuestas futbolísticas"

El Muñeco Gallardo no se fue conforme tras la derrota por 1-3 ante Newell's. Foto: River Oficial.

En la tarde/noche de hoy, River Plate jugó uno de los peores partidos de este año 2017. Si bien el Millonario tuvo un respiro entre semana al superar a Unión de Santa Fe, hoy ante Newell's Old Boys mostró muchas falencias futbolísticas y cayó por 1-3, a pesar de que lo ganaba bien por 1-0. Luego del cotejo, el Muñeco Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que se lo notó bastante enojado y fue bastante autocrítico. "Se vio en cancha a un equipo que no tuvo respuestas futbolísticas. Últimamente estamos cometiendo varios errores", sentenció.

"Tenemos una final por delante y tenemos que enfocarnos en eso. Debemos mejorar y trabajar para solucionar los problemas, ese es el foco, seguir trabajando. Estamos a diez días de jugar en una final, eso nos tiene que incentivar y no nos tenemos que quedar en el dolor que sufrimos hace poco (en referencia a la eliminación de la Copa Libertadores ante Lanús)", manifestó. Luego agregó: "No puedo perder el equilibrio, a pesar de lo que vi hoy. Siempre sentí la necesidad de contar lo que veo. Estamos en un proceso de errores del que no podemos salir. Hace tres semanas estamos involucrados, y cuando creíamos que cortábamos la racha negativa, hoy dimos un paso hacia atrás, y esto me preocupa".

Posteriormente, Marcelo Gallardo opinó que el equipo tiene "baches futbolísticos de atención, de concentración", y se responsabilizó por eso: "Tengo que hacer que el funcionamiento sea mejor, porque esta camiseta mejor tiene mucho prestigio. Hay que mirar para adelante, porque la gente que nos acompaña se merece que los jugadores se brinden de la manera más sentida. La gente no merecía despedir el año con una actuación así".

Por último, el Muñeco dijo cual es la clave para que River salga de este mal momento: "Cuando no se encuentran respuestas, lo físico, lo mental y lo futbolístico van de la mano. Cuando un equipo se encuentra en un buen panorama, todo va bien y no hay cansancio, ni dolencia física, ni lesiones. Debemos afrontar los problemas que tenemos, principalmente yo como técnico y los jugadores como grupo. Tenemos que tener carácter para salir adelante", cerró.