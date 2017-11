D´Onofrio: "Marcelo está analizando las futuras incorporaciones de River"

El Presidente es candidato en las elecciones del 3 de Diciembre. (Foto: web).

A días de unas nuevas elecciones en River, Rodolfo D´Onofrio habló en De Una con Niembro por Radio Belgrano Am 950. El actual Presidente dijo: "Hay que tomar decisiones para el futuro. Para que el que sea presidente encuentre todo resuelto. Como lo de la gira de la Primera en EE. UU., la manera de como terminamos el River Camp, lo de Hurlingham donde los infanto-juveniles van a ir a entrenar. Sobre la universidad, se recibieron los primeros ocho licenciados. Ser candidato está bien, pero uno tiene que seguir en las funciones presidenciales hasta el último día".

Además, el mayor dirigente de La Banda explicó como se organiza la institución en caso de seguir o no en un determinado torneo sea local o internacional: "Uno siempre esta previendo. No siempre se planifica ganar la Copa Libertadores. Hay que prever todas las posibilidades. Estaba todo planificado si se salía campeón o no".

También se refirió a lo que le queda todavía al Millonario: "El año todavía no terminó. Queda un partido contra Gimnasia por la Superliga y la final de la Copa Argentina".

En un momento se sacó el traje de Presidente y habló como un hincha más sobre la dura realidad que el conjunto de Gallardo esta viviendo tras la derrota ante el Granate: "Aún se sigue con bronca por la eliminación contra Lanús. Hay que sacarse eso de la cabeza, no se puede estar con esto todo el tiempo. Pensar en que es ser hincha, estar apoyando, estar acompañando y volver al camino. Estamos tan mal acostumbrados a ganar, alguna vez nos toca perder".

D´Onofrio hizo un análisis de su gestión, con la cual se siente satisfecho: "He traído todos los jugadores que me pidieron el cuerpo técnico y Francescoli. Estoy muy feliz por haber cumplido con todo. No me hago ningún reproche".

"Aún sigue la bronca de la eliminación contra Lanús. Hay que sacarse eso de la cabeza"

El Presidente de River comentó que no opina sobre que puestos hay que reforzar sino que solo escucha al entrenador: "Marcelo está analizando las futuras incorporaciones de River".

Cuando le consultaron por la no llegada de Vangioni explicó: "No es cierto que no lo aceptamos. Gallardo no lo precisaba en este momento. No había interés que estuviera si no hubiese estado".

Rodolfo demostró conformidad con el formato del actual torneo que esta jugando la Primera División: "La Superliga esta encaminada por un camino correcto. Tratar de que dé un buen espectáculo para que el día de mañana podamos vender internacionalmente. Para eso tienen que volver los visitantes".

Además, confesó que no esta yendo a la Sede de Viamonte: "No he ido a la AFA porque no me corresponde. Si me invitan estoy a disposición. River no esta lejos de esta. Hay buena comunicación".

El Presidente del Millonario aseguró que una de sus metas para su próximo mandato, si gana, es agrandar el Monumental: "Nos planteamos ampliar el estadio y la idea es poder hacer una obra muy importante. Pretendo que la primera minoría tenga ganas de construir. Las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos. Si todos piensan que ya gané y no vienen a votar, podemos perder".

También se refirió a la dura eliminación ante el Granate en la semifinal de la Copa Libertadores: "River pierde el partido porque lo pierde River. Ganando 3-0 no podes permitir que en 45 minutos te lo den vuelta".

Además hizo una fuerte crítica al sistema de tecnología en el futbol: "River también perdió por el VAR. No lo pueden usar para un sólo equipo. El VAR tiene que existir para los dos equipos. Es necesario que esté. En Lanús fue un día oscuro".

D´Onofrio confesó que lo llamaron desde Porto Alegre: "Para salir en radios a hablar del VAR por un supuesto penal no cobrado contra Gremio". También se sumó a lo que el entrenador de La Banda dijo el fin de semana pasado: "River sintió el golpe contra Lanús. El domingo Gallardo dijo basta. Hay que jugar bien, cambiar la actitud y hay que terminar con lo que ocurrió".

Por último, el Presidente de River habló que no hay una persecución contra el Millonario sino que es algo que se da en la sociedad: "Cuando hay envidia se producen ganas de que tropieces para ir sobre vos. El que va ganando es mirado de reojo. Es la lógica dentro de la sociedad. La envidia humana".