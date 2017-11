Dos altas, dos bajas

Moreira, listo para volver (Foto: CARP Oficial).

Se termina noviembre, sin dudas el peor mes del año para River, donde perdió cinco partidos (entre ellos el Superclásico y la semifinal de la Copa Libertadores) y quedó muy atrás en la Superliga. Sin embargo, se viene diciembre y la recta final de un 2017 que no fue el esperado en la previa, pero que puede culminar en otro trofeo para las gloriosas vitrinas del Club.

El objetivo inmediato es Gimnasia de La Plata, por la 11 º fecha de la Superliga, en el Bosque este domingo desde las 21.30. Será el último partido por el campeonato antes del receso de verano, porque River ya jugó (y ganó) en la fecha 12 ante Unión. Tras la derrota de local ante Newell´s, la idea del Millonario es ganar sí o sí para volver a ganar de visitante, que fue una fortaleza riverplatense durante todo el año, menos en noviembre. La última alegría fuera del Monumental fue en la fecha 3, ante San Martín de San Juan. River está en el puesto 12 de la Superliga, con 15 puntos (y un partido más), así que una victoria en La Plata traería alivio y metería al Millo en zona de copas internacionales para 2019.

Hay dos buenas noticias para Marcelo Gallardo: está recuperado Jorge Moreira, el lateral paraguayo que hace más de un mes que no juega por lesión. En su sector estuvo Gonzalo Montiel, quien mostró virtudes de 4 pero no es su puesto natural y en determinados momentos lo sintió. El regreso del guaraní es un alivio, ya que en una defensa que no termina de convencer, Moreira fue de los más regulares en el último año y medio. Asimismo, se recuperó Ariel Rojas de su molestia y también es candidato a ser titular ante GELP.

Sin embargo, hay malas noticias: Gonzalo Martínez sufrió una contusión en el recto anterior y está descartado para este domingo, aunque llegaría al partido definitorio de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, en Mendoza, el sábado 9/12. El que se perderá éstos dos encuentros es Enzo Pérez, que tras el duelo ante La Lepra, padeció un desgarro que lo marginará del verde césped hasta 2018. La lesión del ex Valencia es la que más se siente, ya que fue de los pocos refuerzos que se consolidó como titular y no jugará la final ante el Decano.