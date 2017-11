Segundo día de trabajo en Ezeiza

Google Plus

Foto: Vavel.

Por la mañana de hoy, River Plate retornó a los entrenamientos, en el predio River Camp que posee en la ciudad bonaerense de Ezeiza, con miras a lo que será el partido que tendrá que afrontar por la fecha 11 de la Superliga Argentina ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.



La práctica comenzó con una entrada en calor por parte de los jugadores que entrena Marcelo Gallardo. Luego, los futbolistas hicieron trabajos de pases, precisión y presión en espacios reducidos.



Posteriormente los jugadores procedieron a jugar un partido de fútbol reducido, en el que alternaban tres equipos de cuatro futbolistas cada uno.



Por otra parte, el resto de los jugadores se entrenaron en otra de las canchas e hicieron trabajos físicos y con pelota.



Hay que tener en cuenta que Ariel Rojas se recuperó de su lesión y se entrenó a la par del grupo, mientras que Gonzalo Martínez llegaría en condiciones para jugar el próximo cotejo ante el Lobo ya que solo padece una sobrecarga muscular, aunque trabajó de manera diferenciada.



En cambio Enzo Pérez padece un desgarro en el bíceps femoral derecho, por lo que es probable que además de perderse este choque también no pueda estar presente dentro de la cancha en la Final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, la cual de disputará el 9 de diciembre.



En cuanto al lateral paraguayo, Jorge Moreira, es posible que tenga alguna chance de jugar ante Gimnasia, ya que actuó en el último partido de reserva que disputó el Millonario. Este se recupera de un desgarro.



En referencia al equipo para el domingo aún no hay certezas, pero se estima que el Muñeco Gallardo podría colocar una formación con suplentes, para cuidar a algunos jugadores, teniendo en cuenta el choque decisivo ante el Decano.