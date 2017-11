Scocco: "Ante Newell's no tuvimos puntos buenos en ningún momento" (Foto: VAVEL).

Ignacio Scocco es el delantero más destacado que tiene River Plate en la actualidad. En lo que va del semestre hizo muchos goles, sin embargo en el último partido ante Newell's Old Boys no pudo marcar y mucho se debe al mal desempeño que tuvo el Millonario. En una rueda de prensa que brindó este mediodía en el River Camp, mostró su enojo por esta situación.



"Coincidimos todos en que la actuación del otro día fue muy floja. No hacemos oídos sordos a las críticas, somos autocríticos porque para solucionar los errores lo primero que hay que hacer es reconocerlos. En los últimos cotejos, si bien no conseguimos el juego que pretendíamos, en este último ante Newell's no tuvimos puntos buenos en ningún momento", sentenció.



Posteriormente se refirió al hecho de haber jugado ante el club en el que es ídolo futolístico: "La primera vez que me toca enfrentar a Newell's. Al principio se me hacia difiicil pero despues hice lo mejor para ganar el partido".



Luego, Scocco aseguró que el mal rendimiento no se debe a un golpe psicológico por el hecho de que River haya quedado afuera de la Copa Libertadores ante Lanús hace unas semanas, y en cuanto a la solución del mal momento futbolístico manifestó: "Tuvimos cotejos que controlamos y manejamos y tuvimos puntos buenos en los partidos. Tenemos que tener más regularidad en el juego y mantenerlo en la totalidad del partido. Hoy el fútbol argentino esta muy parejo y no nos podemos permitir tener el partido que tuvimos el domingo".

"Tenemos que tener más regularidad y mantenerla durante el partido"





Refiriendosé a su comodidad futbolística deslizó: "Cuando me toca jugar con otro delantero al lado, estoy con la tranquilidad de saber que puedo salir un poco mas y encontrarme con los volamtes y que hay un atacante dentro del área también. La idea del entrenador es llegar con la mayor cantidad de jugadores posibles en el área y eso nos tendría que dar la tranquilidad de que no solo uno debe ocupar su posición, sino que tambien puede haber otro compañero ahí".



También, Scocco se mostró optimista en cuanto a la Final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán y con el hecho de poder descontarle puntos al líder de la Superliga Argentina, Boca Juniors. Mientras que tomó bien la crítica pública del entrenador, Marcelo Gallardo hacia el plantel por el flojo desempeño: "Lo tomamos como de quién viene, de la persona que nos guía y nos lleva a los buenos momentos. El pide que tengamos autocrítica, la cual que necesitamos para revertir esto".



Por último analizó lo que puede llegar a ser el choque del próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata: "Seguramente será un partido abierto, es un equipo que intenta jugar presionando, buscando el área rival. Personalmente creo que va a ser un lindo cotejo", cerró.