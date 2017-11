Bologna: "Tengo una alegría enorme por las actuaciones que vengo teniendo"

El Beto Bologna en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Enrique Bologna pasó de ser el tercer arquero de River Plate a ser un titular respaldado por varios hinchas. En una rueda de prensa que dio este mediodía en el River Camp, mostró felicidad por el presente que el atraviesa.



"Desde el día uno que llegue acá me preparo para ser titular. Gracias a Dios me tocó jugar e intento responder de la mejor forma para que el técnico me tenga en consideración. A mi me encanta el fútbol y lo amo. No solo es un laburo. Cuando arrancás bien de atrás y llegás muy alto, puedo asegurar que es muy lindo. El deseo que tengo desde que llegue a River es jugar y tengo una alegría enorme por las actuaciones que vengo teniendo", manifestó.



Posteriormente aseguró que "en este club a todos se los mira con lupa" y expresó: "En el día a día tenés que demostrar por que estás acá para intentar ganarte el lugar todos los fines de semana".



Luego, el Beto Bologna se refirió a los aplausos que recibió en los últimos partidos de parte de los hinchas de la Banda: "Me di cuenta en la entrada en calor. Cuando uno está metido en el juego no se da cuenta. Pero me pone muy contento y espero seguir haciendo las cosas bien para que me tengan en consideración. La gente te expresa lo que siente. Te exige cuando estás mal y te aplaude cuando estás bien", aseguró. También agradeció: "Hay hinchas de River en todos lados y me han dicho de todo ja. Pero la gente suele ser muy positiva y apoya a pesar de que las cosas no vienen bien. Hay que valorar eso".



En cuanto a la floja performance que viene teniendo el Millonario, Bologna dijo: "El equipo debe cambiar el chip porque se viene una final importantísima ante Atlético Tucumán y para nosotros sería fundamental ganarla, por los malos momentos que tuvimos que atravesar últimamente".



En cuanto a los tres goles que recibió su equipo en pocos minutos ante Newell's Old Boys, analizó: "Es algo a lo que nosotros no le encontramos explicación, porque por momentos jugamos bien y por otros no encontramos el juego y de repente como que se va todo por la borda y parecería que el otro equipo nos pasa por arriba". También consideró que los malos rendimientos no tienen que ver con un golpe psicológico por la eliminación sufrida en la Copa Libertadores a manos de Lanús: "Eso ya pasó. Son situaciones de juego. El otro día ante Newell's en la primera media hora del partido los controlamos bien. Como todo equipo que viene al Monumental te sacan alguna que otra contra por el juego que hacemos, pero después de esa media hora no encontramos el buen funcionamiento, no estuvimos precisos y debemos tratar de que esos no nos pase".



Por último confesó que todavía no se sentó a charlar con los dirigentes de River para renovar su contrato (el cual vence el año que viene) y contó lo que le genera enfrentar a su ex-equipo, Gimnasia y Esgrima de La Plata: "Estuve muy poco tiempo ahí, pero conocí a compañeros excelentes. De hecho hace poco comí con ellos y es especial por gente que se hizo querer mucho por mí", cerró.