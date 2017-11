Pensando en el modelo 2018

Google Plus

Montoya,Pratto,Musto,Cvitanich,Cerutti,Armani,Barovero y Guzmán aparecen en la órbita del Millonario. Foto:Nicolás Castillo-Vavel Argentina

El año para River terminará cuando visite el bosque para medirse contra Gimnasia de La Plata y una vez finalizado el partido, Marcelo Gallardo empezará a evaluar rendimientos de su equipo y puntos a reforzar de cara a la próxima temporada. Una de los posiciones a incorporar posiblemente sería el arco, en este año no tuvieron buenos rendimientos Germán Lux ni Augusto Batalla bajo los tres palos y en los últimos compromisos Enrique Bologna se hizo dueño de ese puesto complicado, en la lista aparecen tres nombres posibles: Franco Armani-el jugador de Atlético Nacional fue ofrecido por su representante a La Banda y no lo descartaron-, otro en aparecer es un viejo conocido de Núñez y quieren su regreso a la institución Marcelo Barovero-el hombre de Necaxa de México es un poco más complicada su situación, el agente de Trapito dejó abierta la posibilidad de regresar pero en el mercado de julio- y el último apellido está en la misma situación de Barovero, el nombre Nahuel Guzmán siempre aparece en un mercado de pases-el arquero de Tigre es un sueño lejano, pero no es nada imposible para convertirse en nuevo portero del Millonario-. Esos apellidos suenan para los tres palos, otra de las posiciones a incorporar sería el mediocampo solamente cuenta con Leonardo Ponzio e Iván Rossi en esa posición, hay un firme candidato en ese puesto sería Damián Musto-el volante de Tijuana está en un gran momento en el fútbol azteca, es una debilidad de Gallardo y compañía para el siguiente año-, también suenan apellidos por la banda derecha y hay dos en la nómina Ezequiel Cerutti-de gran momento en San Lorenzo y el adiestrador de La Banda, le daría explosión en ataque con su velocidad 4G, otro es un viejo anhelo del cuerpo técnico Walter Montoya- hoy por hoy relegado en Sevilla, pero ya cuenta con un competidor también Boca Juniors para contar con sus servicios-.

El plantel cuenta con pocos delanteros Rafael Santos Borré todavía no termina de explotar y Ignacio Scocco es uno de los goleadores del corriente año, la salida de Sebastián Driussi y Lucas Alario al Zenit y Bayer Leverkusen respectivamente dejaron otro hueco difícil de llenar, en el catálogo aparecen Lucas Pratto-otro en la órbita del Xeneize y no sería sencilla su desvinculación de San Pablo- y Darío Cvitanich- el delantero de Banfield tuvo contacto con River, antes de la semifinal frente a Lanús por Copa Libertadores y irían en búsqueda de sus servicios del ex punta de Niza-. Así está el panorama el conjunto de Núñez ya se encuentra pensando en el modelo 2018, con el desafío de la Copa Libertadores, la otra mitad de la Superliga, la Copa Argentina y en caso de quedarse con el certamen federal disputará la recopa frente a Boca Juniors por ser el ganador del torneo doméstico anterior.