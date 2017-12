Gallardo: ''Hay que cerrar este capítulo y pensar en la final''

Otra caída más y preocupación en Gallardo de cara a la final de Copa Argentina (Foto: Getty)

River sigue extendiendo su momento complicado, tras caer como visitante por 2-1 frente a Gimnasia de La Plata, en el marco de la fecha 11 de la Superliga Argentina 2017/18. Ignacio Scocco de tiro libre marcó el empate transitorio para el Millonario.

El entrenador Marcelo Gallardo dialogó con los medios y remarcó que si bien el rendimiento de su equipo no fue el mejor, no merecía perder el cotejo: "No hicimos un mal partido. Lamentablemente nos quedamos con las manos vacías al final después de una jugada aislada. Estamos sufriendo esas bajas de atención que no nos permiten terminar los partidos de la mejor manera. Fue un partido donde tuvimos momentos bueno y malos, pero no era un partido para perder".

"Hay que trabajar en la autoestima de los futbolistas, sabiendo que no venimos teniendo buenos rendimientos. Tenemos altas y bajas, no son todos malos momentos. Los malos momentos hoy lo estamos pagando. Las distracciones nos cuestan muy caro. No estamos ligando y nos está costando ser contundentes. Tenemos que hacer cosas espectaculares para convertir y eso no nos está dando posibilidades de sostenernos. Hay que cerrar este capítulo y pensar en la final", agregó el Muñeco.

Por otra parte, destacó que sus jugadores deben cambiar urgente la mentalidad si quieren obtener un triunfo en la final de la Copa Argentina frente a al conjunto Decano: "Vamos a tener que cambiar el chip del campeonato. Vamos a tener que rearmarnos de cara a la final con Atlético Tucumán. Tenemos que salir de este mal momento y enfocarnos en un solo partido".

"Lo mejor que nos puede pasar es terminar el año, hacer un reseteo, pero terminar el año con el triunfo en la Copa Argentina. Es lo mejor que nos puede pasar. Si termináramos hoy quedaría un sabor amargo y habría que reamarse mucho para lo que es el 2018. Nos queda una semana. Hay que ganar la final del sábado. Este último tiempo nos costó mucho", cerró el técnico Riverplatense.