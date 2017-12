Ponzio y Bologna, los encargados de la palabra tras la derrota

Google Plus

Leonardo Ponzio, el capitán, fue el primero en tomar la palabra tras la derrota de River Plate en el bosque. FOTO: Web.

Tras la dura derrota de River Plate ante Gimnasia de La Plata, Leonardo Ponzio tomó la palabra ante los medios. "Dentro de todo lo que nos puede pasar, es lo mejor jugar una final y poder conseguir un título. Pero también hay que ser consciente que esto no sucede todos los días. Por eso hay que tomarlo como una final, algo único, y que va a ser un punto de partida para todo lo que viene".

"Lo que sucedió en el año, está hecho. Hay que rever muchas cosas. Nosotros, cada uno individualmente, deberá plasmarlo con toda la confianza y las oportunidades que nos da Marcelo (Gallardo) a cada uno de nosotros para jugar con esta camiseta. Lo del sábado, es algo que te da el fútbol de hoy: una Copa te da la posibilidad de en seis partidos tener un título y no hay que dejarlo pasar", agregó el capitán.

Además, consultado por los rumores que lo ubican en la órbita de la MLS de Estados Unidos para continuar a partir de 2018, Leo acotó: "Mi idea es retirarme en River".

El otro fue el arquero Enrique Bologna, quien tuvo una buena actuación a pesar de la derrota: "No estamos ligando. Creo que hoy el equipo cambió mucho del fin de semana pasado. Por cómo se había dado el partido, hasta un empate era injusto porque hicimos mejor las cosas. Nos falta convertir, los equipos se cierran bien atrás y aprovechan los espacios que nosotros dejamos. Pero la actitud se cambió y lamentablemente no se ligó. Me voy mal porque merecimos un poco más, el equipo hizo un gran esfuerzo, al contrario de lo que fue con Newell's. Hay que seguir y hasta más, porque se ve que así no alcanza y el sábado hay una final".