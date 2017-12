Niveles alarmantes

Google Plus

Se esperaba más de las incorporaciones en el mercado de pases invernal. Foto: Nicolás Castillo-Vavel Argentina

River buscará salvar el año cuando se mida ante Atlético Tucumán el sábado, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y buscará quedarse con el bicampeonato de la Copa Argentina. La reciente derrota el domingo contra Gimnasia de La Plata fue un golpe duro en el mentón para Marcelo Gallardo, que en el pasado mercado de pases de julio se reforzó acorde a sus necesidades y pensando a la hora de tener recambio.

El primer cachetazo en ese mes fue el doping positivo de Lucas Martínez Quarta y afuera de las canchas por seis meses, en el momento menos indicado cuando Martínez Quarta se había asentado en la zaga con Jonatan Maidana en el fondo. La baja del defensor canterano obligó a Gallardo a salir en búsqueda de otro zaguero central, el nombre apuntado era Javier Pinola de buena temporada en Rosario Central y arribó a Núñez para sumar experiencia en la cueva.

El debut fue ante Guaraní de Paraguay en Asunción por la ida de los octavos de final y fue el jugador de la cancha, era una muralla no lo pasaba nada, a medida que iban pasando los compromisos su rendimiento fue de mayor a menor. Hoy por hoy es uno de los jugadores cuestionados, en la derrota contra Newell's por la Superliga fue al banco de suplentes y no encuentra todavía su gran nivel mostrado en Central.

Otro puesto a cubrir era traer un arquero ante las flojas actuaciones de Augusto Batalla y arribó un viejo conocido de la institución, Germán Lux quien retornó al equipo de sus amores. Empezó a aportar experiencia y el adiestrador Millonario le depositó toda su confianza para colocarlo en el once inicial.

En el cotejo ante Independiente de Avellaneda, Lux salió lejos del área y tomó el balón con sus manos, el árbitro le mostró la roja directa en un error infantil. Luego de ese compromiso lo reemplazó Enrique Bologna lo sustituyó de gran manera. Está en la cuerda floja por eso River saldría en el próximo mercado de pases en búsqueda de un nuevo portero.

Ahora llegó el turno de incorporar el lateral izquierdo y llegó Marcelo Saracchi. El ex Danubio de Uruguay es una de las gran sorpresas y se está metiendo de a poco al hincha en el bolsillo, ante las ausencias de Milton Casco, lo reemplazó en gran nivel con goles incluido uno contra Atlanta por Copa Argentina. Hoy en día no tiene demasiada continuidad en el once titular.

Apareció un tapado en la nómina y se trata de Nicolás De La Cruz, el volante juvenil de Uruguay y hermano de Carlos Sánchez llegó como una de las promesas de su país. Todavía no termina de explotar al cien por ciento y le falta continuidad en el elenco titular, no tiene demasiado rodaje porque tiene por delante suyo a Gonzalo Martínez y Enzo Pérez como competidores.

La incorporación bomba fue Enzo Pérez, quien dejó el Valencia de España para jugar en el club de que es hincha. Fue un gran acierto de Gallardo y compañía, ya se ganó la parcialidad Millonaria a base de gol y un rendimiento notable para una de las figuras del semestre.

Ahora llegaba el turno de reforzar el ataque, una vez conocida la salida conflictiva de Lucas Alario hubo un hueco complicado de llenar. El primero en arribar fue Ignacio Scocco y el ex goleador de Newells se ganó el mimo de los simpatizantes, está en un gran nivel individual marcando goles decisivos. Fue una aceptada contratación de Scocco.

Y el último en sumarse fue Rafael Santos Borré, luego de la venta de Sebastián Driussi al Zenit de Rusia. El punta colombiano todavía no encuentra su buen nivel mostrado en Europa y en el país cafetero, le falta explotar en ataque.

Así se reforzó el Millonario en este segundo semestre del 2017, donde las incorporaciones por el momento están mostrando un nivel alarmante pensando en lo que se viene y de cara al año 2018.