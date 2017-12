Pinola y Maidana autocríticos con su rendimiento y el de River

Pinola y Maidana en rueda de prensa. Foto: Vavel.

Hace pocos meses cuando se mencionaba a la dupla defensiva conformada por Jonatan Maidana y Javier Pinola, muchos la relacionaban a la Selección Argentina, porque ambos mostraban un nivel para eso. Sin embargo en los últimos tiempos, el rendimiento de ambos no fue el mejor, como el de todo River. En una rueda de prensa que brindaron el mediodía de hoy en el River Camp, no se mostraron conformes con la performance del equipo.



"Es algo que lo venimos hablando e intentando mejorar hace tiempo. No somos tontos y no estamos ajenos a las críticas. Sabemos que no estamos en el nivel que esperabamos. Hablamos profundamente porque hay una final y hay que ganarla como sea", manifestó Pinola.

"Sabemos que no estamos en el nivel que esperábamos", dijo Pinola



Con respecto a la Final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, el ex-Rosario Central dijo: "No sé si hay un favorito. Hoy las chances están 50 y 50, y haremos todo para ganar. Si tenemos mejor plantel hay que demostrarlo en el partido. Puede que ellos lleguen mejor anímicamente pero ambos estamos motivados de igual manera". Mientras que Maidana opinó: "Si queremos ganar necesitamos dar un plus, porque vamos a enfrentar a un rival que va a proponer mucho y debemos redoblar esfuerzos. Es una gran posibilidad la de tratar de cerrar el año de la mejor manera posible y darle una alegría a nuestro público. Es una gran posibilidad porque no todos los días se juega una final".



En cuanto al flojo desempeño de la dupla con Maidana, Pinola fue crítico: "En este momento como defensores centrales nos sentimos responsables. Como deporte de equipos debemos saber atacar y defender. Como zagueros tenemos que tratar de hablar más desde atrás. Los equipos fuertes son sólidos en defensa. Y después debemos aprovechar la jerarquía que tenemos de mitad de cancha hacia adelante. A veces nos emocionamos cuando creemos que manejamos el partido, y nos pasa como el otro día ante Gimnasia que nos agarran mal parados en una contra y por no hacer un metro más o uno menos, o decir 'la rechaza mi compañero' te sacan un remate desde 30 metros y te la meten. Tenemos que tener más compromiso para atacar mejor y cuando el rival nos ataque estar bien parados en defensa", concluyó.



En referencia al rendimiento individual, Maidana dijo: "Al principio de la pretemporada me costó salir de una molestia. Hoy por hoy me siento bien y considero que puedo apoyar desde mi lugar. Espero que hagamos un buen partido y podamos darle una alegría al hincha de River que tanto nos apoya en este momento. Mi semestre fue de regular a malo. Todo va de la mano del equipo y del rendimiento individual que uno puede aportar. Sé que estuve lejos de mi mejor nivel. Ojalá pueda aprovechar esta final para jugar mejor y una vez que entre en el descanso replantearme muchas cosas para arrancar lo que viene de la mejor manera". Mientras que Pinola analizó: "Me pongo un cinco. Tuve un campeonato regular. Lógicamente que si analizo como venía en Central, por ahí el cinco es generoso. Fueron seis meses en los que me tocó jugar y me fui adaptando".



Por último, Javier Pinola opinó sobre los problemas futbolísticos de River: "La entrega está, pero perdemos porque corremos mal. Debemos corregir esos errores y lograr una mayor concentración a lo largo de los partidos, además de conseguir una regularidad en el juego a lo largo de más tiempo. El problema es más anímico que futbolístico, porque calidad tenemos, hay rotación y el entrenador tiene muchas opciones para jugar en todos los puestos. Es más anímico porque te hacen un gol y tenés que remarla, lo empatás y después te hacen otro gol. Cuando pasa eso te empieza a jugar un poco la cabeza y en pos de eso debemos tener más confianza entre nosotros, y si se pierde la pelota tratar de presionar para recuperarla", cerró.