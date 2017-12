Gallardo: "La autocrítica está buena, pero tampoco demasiado"

El Muñeco Gallardo en conferencia de prensa. Foto: Vavel.

Luego de lo que fue el entrenamiento de River Plate en el predio River Camp que posee en Ezeiza, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en el mediodía de hoy y recalcó la importancia de la Final de la Copa Argentina que el Millonario tendrá que jugar el próximo sábado en Mendoza.

"Va a ser un partido aparte y tenemos que enfocarnos para ser lo que tenemos que ser: un equipo fuerte. Hay que jugar como se juegan las finales. Tal vez el contexto en el que llegamos no es el mejor pero para nosotros internamente es una final, y de ganarla estaríamos con muchísima alegría, más allá de lo que se diga. Estamos acá porque nos merecemos jugar esta final, otros equipos han quedado en el camino", aseguró.



En referencia a la autocrítica de sus jugadores dijo: "Hay que ser cuidadoso. Está bueno ser sincero y reconocer que el momento futbolístico no es bueno, y que los niveles individuales no son los mejores. Pero hasta ahí nomás. Porque después tenemos que trabajar, y la única manera de mejorar es trabajando, dedicándole tiempo al entrenamiento y al descanso. La autocrítica está buena, pero tampoco demasiado. A mí me parece sano que haya autocrítica, desde mi lugar siempre lo he sido cuando las cosas no han ido demasiado bien. Hay que hacerla puertas adentro y no tanto públicamente". También atacó a aquellos que quieren instalar que River tuvo un mal año: "Noto que algunos se quieren quedar con la visión pesimista del año que tuvimos y todo lo que nos pasó, yo prefiero enfocarme en ganar la final del sábado y darle una alegría al hincha de River", concluyó.

"Noto que algunos se quieren quedar con la visión pesimista del año"

Luego, el Muñeco Gallardo habló sobre el irregular desempeño de la Banda en la Superliga Argentina, ya que marcha en la mitad de tabla del certamen: "Es nuestra cuenta pendiente. Nos costó mucho y tenemos que hacer el análisis global de que dimos muchas ventajas, las cuáles se reflejan en la tabla de posiciones", manifestó.



Posteriormente dijo que se quedó en el club porque es optimista y tiene mucho que dar. Además confesó que vio muy bien al volante Enzo Pérez (el cuál se entrenó con normalidad) y confirmó que Enrique Bologna será el arquero titular ante el Decano.



También se refirió al mercado de pases que se viene: "Respecto a posibles alternativas y llegadas, voy a empezar a trabajar y a llamar a posibles llegadas a River después del partido del sábado. Evaluaremos algunas cosas e intentaremos hacer propuestas, a partir de la semana que viene", confió.



Por otra parte esaltó el apoyo de los hinchas del Millonario:

"El hincha de River va a llenar el Estadio en Mendoza, y va a estar feliz si nosotros le damos la posibilidad de ganar esta Copa. Tenemos que prepararnos para eso", cerró.



Por último cabe destacar que el Muñeco dispuso que absolutamente todos los jugadores del plantel viajen a Mendoza y además invitó a los periodistas que cubren en River a un banquete de sobremesa en el lugar del predio en donde almuerza el plantel y cuerpo técnico.