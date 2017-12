Gallardo: ''Somos justos ganadores''

Gallardo y su séptimo título como técnico del Millonario (Foto: Prensa River)

A pesar de pasar un semestre con muchos sobresaltos, River cerró el año de la mejor manera tras conquistar la Copa Argentina por segundo año consecutivo, tras vencer en la final por 2-1 a Atlético Tucumán en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. Los goles del encuentro para el Millonario fueron marcados por Ignacio Scocco e Ignacio Fernández.

El técnico Marcelo Gallardo habló con los medios tras el partido y se mostró contento por el título obtenido, en un contexto complicado: “No iba a ser fácil cerrar el año de esta manera, con una alegría. Es un alivio tras lo que vivimos en el último tiempo.Somos justos ganadores. La verdad que jugamos una copa más con la ilusión de ganarla y pudimos darle una alegría a la gente”.

"No iba a ser fácil por el montón de cosas que pasaron, había que seguir. No había que pararse y fue duro. Sin embargo nos propusimos objetivos muy marcados, muy altos, a veces te da y a veces no. Jugamos dos copas, nos quedamos en semis en la más importante y ésta la ganamos. Llegar a instancias finales de Copa no es para todos los días y no es para cualquiera", aseguró el Muñeco.

Por otra parte, hizo un breve análisis del encuentro: "Arrancamos bien, presentes, moviendo bien la pelota. Hacemos el gol y no pudimos disfrutarlo porque enseguida nos empatan. Ahí sentimos un poquito y lo hablamos en el entretiempo. Tras el golazo no sufrimos. Salvo al final, cuando ellos empezaron a tirar centros al área".

Para finalizar, destacó el gesto del plantel para Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, quienes atravesaron un duro semestre debido a la sanción por doping positivo en la Copa Libertadores: ​"Quiero remarcar el compañerismo de los chicos para con Camilo y el Chino Martínez Quarta, que vivieron momentos difíciles y sumaron. Se mostraron enteros. Bienvenido que nosotros le obsequiemos el título a ellos".