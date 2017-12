Algunos no serán tenido en cuenta y otros en veremos

Batalla,Casco,Andrade y Auzqui parecen tener un pie afuera del Millonario. Foto: Nicolás Castillo-Vavel Argentina

Ya se cerró el año para River una vez conseguido el título por Copa Argentina y fue una alegría de oreja a oreja por alcanzar nuevamente la gloria, no fue un positivo año del elenco de Núñez y ese logró pudo haber sido el último como presidente de Rodolfo D'Onofrio. El próximo fin de semana habrá elecciones en el Monumental y una vez conocida la novedad del próximo mandatario del club, el entrenador Millonario se sentará a charla sobre el próximo año tiene cuatro competencias por enfrentar el desafío de la Copa Libertadores, la segunda parte de la Superliga,volver a defender la Copa Argentina y nada menos la supercopa Argentina a enfrentarse contra Boca Juniors.

En esa conversación Gallardo le dirá zonas a reforzar y quienes no entrarían en su consideración para el 2018. Algunos de los que tienen las horas contadas en La Banda son: Augusto Batalla, el arquero canterano corre detrás de la lucha con Enrique Bologna y Germán Lux,en el presente mercado de pases es la gran duda si el arco es uno de los sitios a incorporar, la salida de Batalla sería para tener un mayor rodaje y ganar confianza.

Otro en poder buscar un cambio de aire sería Milton Casco, el lateral izquierdo y hoy se encuentra relegado por las buenas actuaciones de Marcelo Saracchi en esa banda y por el bajo rendimiento, parecen empezar a despedirse lentamente su representante lo recomendó a clubes de México. A esos dos nombres se suma Tomas Andrade, el volante creativo canterano, no pudo afianzarse y la principal ideal sería buscar continuidad y ser cedido a préstamo para tener mayor minutos y experiencia en campo, hoy por hoy se encuentra detrás de Gonzalo Martínez o Ignacio Fernández respectivamente.

Y el último de la lista sería Carlos Auzqui, el volante por derecha no pudo asentarse nunca en el esquema de Gallardo, el ex adiestrador de Nacional de Uruguay pedirá una incorporación por ese sector, en la lista estaba Walter Montoya, pero el hombre de Sevilla tiene ofrecimientos del Internacional de Porto Alegre y algún sondeo de México, algunos lo descartaron por la alta cotización del ex Rosario Central. Por otro lado hay jugadores en duda su continuidad ellos son: Marcelo Larrondo, el delantero estuvo parado bastante tiempo por una lesión y no pudo asentarse, el principal objetivo sería el jugador a recuperar porque no cuenta con muchos deportistas en esa zona solamente con Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré, la idea es traer dos puntas en el radar de River se encuentra Lucas Pratto, pero no sería sencilla su desvinculación de San Pablo de Brasil.

Otro en incógnita de su futuro sería Luciano Lollo, el defensor central ex Racing es el mismo caso de Larrondo, estuvo inactivo por una lesión y lo marginó por un largo tiempo. En esa zona tiene varios competidores Jonathan Maidana,Javier Pinola,Gonzalo Montiel puede ser zaguero,Alexander Barboza y el retorno luego de cumplir su suspensión por doping positivo de Lucas Martínez Quarta.

Y el último en la lista es Iván Rossi, el volante central hoy es suplente nada menos de Leonardo Ponzio y uno de los pedidos de Gallardo es traer un Centrocampista, en la nómina se encuentra Damián Musto hoy en Tijuana de México y fue ofrecido por su representante a la institución.

Larrondo,Lollo y Rossi no tiene asegurado su lugar en el plantel. Foto: Nicolás Castillo-Vavel Argentina

Así está el panorama por Núñez algunos no serán tenido en cuenta; mientras otros están en veremos y tiene la posibilidad de demostrarse ante el técnico su futuro en la institución.