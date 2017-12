Google Plus

¿ARRIBA?. Zelarayán sería una buena opción para la creación Millonaria. Foto: Televisa Deportes

El DT Millonario, Marcelo Gallardo entregó el día viernes una lista con jugadores para salir a buscar en el mercado de pases y quiere reforzarse de la mejor manera pensando en el gran objetivo de 2018, nada menos que la Copa Libertadores y buscará conquistar América como hace dos años precisamente. La idea principal es salir a buscar jugadores de calidad y experiencia para afrontar esa competición con un gran plantel, los puestos a reforzar en los pedidos eran un volante por derecha o un enganche, un mediocampista central, dos delanteros y la gran incógnita un arquero para el próximo año ante la salida de Augusto Batalla.

Uno del gusto de Gallardo y compañía a la hora de pensar por la derecha del mediocampo o en la creación era Lucas Zelarayán. El actual hombre de Tigres de México, no cuenta con demasiados minutos dentro de la cancha; por eso los directivos aztecas no verían con malos ojos una transferencia.

En su momento Zelarayán aparecía en el radar de San Lorenzo e Independiente de Avellaneda, en mercados de pases anteriores pero no pudo contratarlo, debido a su alta cotización para el fútbol doméstico. El ex hombre de Belgrano de Córdoba en su principal intención es tener demasiados minutos el próximo año, en la temporada 2017 disputó ocho partidos y convirtió dos goles en su cuenta personal.

En los próximas días podría haber novedades al respecto y su posible arribó a Núñez donde lo esperan con los brazos abiertos. Por el momento hay un Chino cerca de cara al 2018 y Gallardo puede recibir su primer regalo para Navidad.

Fin de la Batalla...¿asoma un sueño para Gallardo?

El día viernes se presentó en el Monumental, Augusto Batalla para poner punto final a su historia en River y no viajar a la pretemporada con fecha de comienzo el tres de enero. El portero canterano era duramente criticado por los hinchas del Millonario y corría detrás de Enrique Bologna y Germán Lux, los principales dueños del arco. Su debut en La Banda se produjo el 2 de abril del 2016 en la derrota por la novena fecha ante Patronato.

Batalla tiene un ofrecimiento concreto para seguir su carrera en otra institución del fútbol local, Atlético Tucumán posó sus ojos en el ex capitán del sub-20 de Argentina, esto se debe a la lesión de Cristian Lucchetti. El emblema del Decano sufrió la ruptura de uno de los tendones del hombro y estará inactivo un par de meses más.

El cuerpo técnico ya decidió salir en búsqueda de un reemplazante, aparece en la órbita un viejo conocido en mercados de pases anterior y se trata de Franco Armani. El experimentado guardameta fue ofrecido a la institución por su representante y siente la necesidad de haber cumplido un ciclo exitoso por Atlético Nacional, es el jugador con más títulos cosechados en el Verdolaga con un total de trece (entre ellos la Copa Libertadores 2016) y es querido por la parcialidad colombiana.

El oriundo de Casilda todavía es duda sobre una posible transferencia a Núñez y así está el panorama en el arco. Fin de la Batalla...¿asoma un sueño para Gallardo? en los próximos días pueden ser claves.

latalla NO sigue y el sueño es Armani para la próxima Copa Libertadores 2018. Foto: Nicolás Castillo-Vavel Argentina

Auzqui a un paso de España y Casco en veremos

Otros de los jugadores criticados son Carlos Auzqui y Milton Casco respectivamente. En el caso de Auzqui, el extremo estaría a un paso de Alavés de España y en los próximos días puede quedar cerrada su transferencia al viejo continente, el ex Estudiantes de la Plata disputó 39 partidos con cuatro goles por su pasado en River. Por él, River pagó 2,7 millones de dólares.

Por otro lado, se encuentra Casco, el lateral por izquierda que vino a River en 2015 y que no será tenido en cuenta el próximo año. Cuenta con varios ofrecimientos para seguir su carrera en otros clubes.

PREPARA LAS VALIJAS. Auzqui está con un pie y medio en España

Tiene en total tres ofertas una es del fútbol argentino y Gabriel Heinze lo pidió para Vélez, a su ex compañero en Newells y desde México lo han sondeado desde Cruz Azul y Necaxa. El ex jugador de la Selección Argentina jugó 73 encuentros y dos goles, a mitad de año renovó su vínculo hasta 2020. Dos de los hombres cuestionados por el simpatizante Millonario se empiezan a despedir, Auzqui está a un paso de España y Casco se encuentra en veremos.

VARIAS OFERTAS. Casco tiene muchos ofrecimientos para seguir su carrera en el exterior o en Argentina

Suenan en los pasillos de Núñez

En la nómina entregada por Marcelo Gallardo y compañía, el objetivo principal sería el ataque para un acompañante de Ignacio Scocco y aparecen varios apellidos. El plan A se trata de Silvio Romero, el goleador de América de México no tiene demasiados minutos en las Águilas y el entrenador Millonario ya manifestó su intención de quedarse con sus servicios, para la Copa Libertadores del próximo año. Más abajo en los pedidos aparece otro sueño de Gallardo nada menos que Lucas Pratto, quien no será fácil su desvinculación de San Pablo de Brasil y está cómodo en el conjunto brasileño pero no hay nada imposible.

Otro apellido sería una de las últimas opciones en ataque es Lucas Barrios, el actual Gremio de Porto Alegre vence su contrato a fines de diciembre con el elenco Tricolor y la dirigencia ya se comunicó con su representante. Esos serían en la delantera, mientras pidió un volante de contención y ofrecieron a Damián Musto, se encuentra en el Tijuana y no tiene continuidad en el último tiempo, pero salió un competidor en las últimas horas con el nombramiento de Eduardo Coudet al frente de Racing pidió a un viejo conocido suyo por su paso por Rosario Central.

En los pasillos de Núñez suenan varios jugadores de calidad y con mucha experiencia de cara al gran objetivo propuesto para el siguiente año y repetir lo realizado en el 2015 con la conquista de la Copa Libertadores.