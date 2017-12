Grupo para no confiarse

Google Plus

El Millonario jugará nuevamente ante Emelec en la Fase de grupos. Foto: Libero.

En la noche de hoy se sorteó la Copa Conmebol Libertadores 2018, en la sede de la Conmebol ubicada en la localidad paraguaya de Luque. River Plate accedió al certamen más importante de Sudamérica gracias a que salió segundo en el campeonato argentino 2016/2017, además de que fue el último campeón de la Copa Argentina. De todos modos el sorteoo no favoreció demasiado al Millonario ya que tendrá que medirse con rivales de fuste en la primera fase.

El equipo que entrena Marcelo Gallardo es cabeza de serie en el Grupo 4, en el que lo acompañan nada más y nada menos que Emelec de Ecuador y el actual subcampeón de la Copa Conmebol Sudamericana, Flamengo de Brasil. El cuarto integrante de esta zona saldrá del ganador del cruze C1 vs el vencedor del cruze C8. En el C1 se medirán el ganador del choque E2 de la Fase 1 (Deportivo Macará de Ecuador vs Deportivo Táchira de Venezuela) ante Independiente Santa Fé de Colombia. Mientras que en el C8 se enfrentarán Santiago Wanderers de Chile vs Melgar de Perú.

Cabe destacar que al Millonario podrían tocarle dos rivales con los que anteriormente coincidió en la Fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2017, como lo son Emelec de Ecuador y Melgar de Perú. A Melgar le ganó por 4-2 en el Estadio Monumental y lo venció por 3-2 como visitante, mientras que al conjunto ecuatoriano lo superó como visitante por 2-1 y empató en Buenos Aires 1-1.

Probablemente el rival más difícil que le tocará a River en la Fase de grupos es el popular Flamengfinalista de la última Copa Sudamericana, quién cuenta con un buen equipo con figuras como el peruano Paolo Guerrero (que no podrá jugar hasta mayo porque dió dopping positivo), unas de las grandes promesas del fútbol Carioca, el delantero de 17 años Vinícius Júnior (comprado por el Real Madrid de España en una cifra de 45 millones de euros), el experimentado Diego Ribas y Felipe Vizeu. Este fuerte rival lo espera en el Estadio Maracaná, en donde supo ganarle al conjunto brasilero en la Copa Mercosur del 2000 en dos oportunidades por 2-1 (en la Fase de Grupos y en el partido de ida de los Cuartos de Final).