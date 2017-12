Anuario River Plate VAVEL 2017: El año de los tres arqueros

Bologna, Batalla y Lux fueron los arqueros de River en el 2017. Foto: River oficial.

Si hay algo que el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le pidió a los dirigentes que traigan es a un arquero que pueda ser titular en el arco del Millonario, de cara al año 2018, en el cuál el equipo tendrá varias competencias para afrontar como la Superliga Argentina, la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores. Eso fue producto de que ninguno de los tres arqueros del plantel se adueñó definitivamente de la portería. Más allá del aceptable rendimiento de Enrique Bologna en los últimos partidos, la Banda traerá a un arquero (muy probablemente Franco Armani) para que sea el titular, ya que tanto Germán Lux como Augusto Batalla no pudieron mostrar su mejor versión en el segundo semestre.

En el año 2017 el que arrancó siendo titular fue Batalla. El juvenil de 21 años alternó buenas y malas defendiendo el arco del Millonario. En la primera parte del año tuvo errores claves como en los partidos ante San Lorenzo de Almagro y Racing Club, en los que el equipo de Gallardo perdió por 2-1 y 3-0 respectivamente, y de ese modo desperdició la chance de pelear el campeonato ante Boca Juniors hasta la última fecha.

Pero no todo fue malo para Batalla, porque también fue clave en el Superclásico que River le ganó al Xeneize en La Bombonera, en el primer semestre, ya que le atajó una pelota de gol a Gino Peruzzi, que pudo haber sido el empate. Luego en el segundo semestre no pudo brindar la seguridad suficiente para ser el titular y de hecho en los cotejos que le toco atajar como en el 0-4 ante Talleres de Córdoba no mostró su mejor nivel. En el primer semestre del año recibió 18 goles en contra en 23 partidos que fue titular, y en el segundo le metieron siete en tres cotejos disputados.

Teniendo en cuenta que el Millonario no tenía un arquero suplente medianamente experimentado, el equipo sumó a Germán Lux para el segundo semestre, quien proveniente del fútbol español venía con una importante trayectoria que lo avalaba para ser el arquero titular. Sin embargo su nivel no fue el mejor defendiendo la portería de River y llenó de dudas al Muñeco Gallardo para elegir un arquero titular. El error más grave del portero de 35 años fue el que cometió ante Independiente por la Superliga, en una jugada que calculó mal y agarró la pelota afuera del área con sus propias manos. Luego de esa acción fue expulsado de ese cotejo, porque el reglamento no permite que un arquero toque con sus manos al balón afuera del área.

Más allá de eso, también tuvo buenos partidos e intervenciones importantes como el gol que le sacó a Román Díaz en la Semifinal de la Copa Argentina ante Deportivo Morón. En si el Poroto Lux tuvo partidos en los que venía atajando bien, pero se comió goles insólitos como pasó en el Superclásico ante Boca en el Monumental (el 2-1 de Nahitan Nández). Poroto recibió 15 tantos en 16 cotejos disputados.

En este sentido, el que tuvo la chance y no la desperdició fue Enrique Bologna. El experimentado portero de 35 años arrancó el año siendo el tercer arquero, pero hoy en día es el más respaldado por el Mundo River por sus buenas actuaciones en los cinco partidos que le tocó atajar en el segundo semestre del año. Luego de la expulsión de Lux ante el Rojo, el Beto se ganó su lugar en el arco del Millonario e inspiró la confianza suficiente para que Gallardo lo pusiera de titular en la Final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, en donde tuvo una aceptable actuación. Bologna recibió siete goles en cinco cotejos disputados en el 2017, todos los jugó en la segunda parte del año.

Tampoco hay que olvidar al juvenil Maximiliano Velazco, que solo pudo ser titular en un partido de River en 2017. Ese encuentro fue la derrota por 1-2 ante Independiente de Medellín de Colombia, en el Estadio Monumental, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año. Si bien el Millonario perdió ese cotejo, Velazco tuvo una buena actuación, aunque eso no fue suficiente para Gallardo porque el juvenil se marchó a préstamo a Arsenal de Sarandí, en donde no tuvo minutos en cancha.

Tal vez el 2017 no fue el mejor año para los arqueros de River, y es evidente que desde que Marcelo Barovero se marchó del club en Junio de 2016, el Millonario no pudo suplir semejante ausencia. En 2018 es probable que Lux y Batalla no sean parte del plantel y pueden marcharse de la institución para buscar minutos en otros equipos, y el que seguirá es el Beto Bologna, quien admitió que si no atajaba en este semestre se iba del club. La gran apuesta para el arco de River es muy probable que sea la de Franco Armani, un arquero argentino de 31 años que es ídolo y figura de Atlético Nacional de Colombia, que también puede llegar a jugar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Colombia, ya que está tramitando su ciudadanía de ese país.