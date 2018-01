Un freno para el operativo Pratto

Parecía que ésta vez se iba a dar. La gran obsesión de Marcelo Gallardo desde que asumió la dirección técnica River Plate es contar con uno de ls mejores delanteros de Sudamérica y jugador de Selección, Lucas Pratto, desde que éste jugaba en Vélez. Hoy en San Pablo, sin el protagonismo que solía tener, se rumoreaba que en este verano, el Millonario iba a romper el chanchito y se hablaba de una oferta de 11 millnes de dólares por los goles del Oso. Sin embargo, el atacante está lejos de Núñez.

Esta tarde habló con Closs Continental su representante, Gustavo Goñi, quien dejó en claro que el interés de River no es más que expectativa, nada concreto: "Está todo muy tranquilo. River no me dijo nada ni por diez millones, ni once. A mi no me comunicaron nada. Esperemos que si realmente hay interés se acelerará la semana que viene. Es imposible que arranque la pretemporada el 3 de enero". Contundente: Pratto no comenzará en la vuelta al trabajo de los dirigidos del Muñeco y no hay negociaciones encaminadas según el apoderado del jugador.

"San Pablo no quiere vender a Pratto. Fue uno de los capitanes del equipo, es un nombre fuerte para ellos. Si hay algo concreto, Lucas dejó en claro las cosas que priorizaría. Sentarse a hablar sobre supuestos sería desgastar la ficha antes de tiempo", continuó Goñi. Y cerró: "De River no hay nada formal, lo del América fue un sondeo informal. Es más la expectativa mediática y de los hinchas que lo que ocurre en realidad. Lucas tiene contrato por tres años más en San Pablo y mañana viaja a su pretemporada".

Con este panorama, desmintiendo los montos millonarios que desde Núñez estarían dispuesto a hacer, se enfría la posibilidad de ver a Pratto vistiendo la banda roja. No obstante, en un mercado de pases tan cambiante, en los próximos días pueden haber novedades. River necesita delanteros y Gallardo lo quiere sí o sí.