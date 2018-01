Armani, el 1 copero que River necesita

Armani fue campeón de América en 2016 (Foto: Zona Cero).

El puesto más resistido durante 2017 fue el del arco. El vacío que dejó Marcelo Barovero no pudo ser llenado por nadie más, al dejar la vara muy alta. Augusto Batalla, la joven promesa que de la cantera saltó rápidamente a comandar el arco más grande del mundo, no estuvo a la altura de las circunstancias y este año seguirá su carrera en Atlético Tucumán, para sumar rodaje y experiencia. Asimismo, volvió a su casa Germán Lux, quien estuvo 11 años jugando en España, pero su regreso no fue como se esperaba y cometió errores garrafales que lo sacaron del puesto. Terminó como arquero de 2017 Enrique Bologna, quien vino como alternativa y respondió, aunque no es del perfil y la exigencia que River demanda.

Luego de muchos años, el Millonario incorporará un refuerzo rutilante para comandar los tres palos. Un arquero que en el país no tuvo protagonismo, pasando en el ascenso por Ferro y Deportivo Merlo, y cuya explosión se dio en el fútbol colombiano, nada más que un gigante de Sudamérica, Atlético Nacional. Hablamos de Franco Armani, quien se despidió de los hinchas del Verdolaga en una emotiva carta para cumplir su sueño de atajar en un grande la Argentina. River ya lo había dio a buscar en 2016, cuando partió Trapito, pero Armani se quedó a disputar la Copa Libertadores, para ganarla siendo clave.

Armani disputó 249 partidos en Atl. Nacional entre 2010 y 2017.

Armani tiene 31 años, una edad ideal, con trayectoria y palmarés al por mayor. Por decir que es el futblista con más títulos ganados en la historia de Atlético Nacional, el club de René Higuita y Mauricio Serna, con 13 trofeos conquistados. Sin duda, su mayor lgro fue la Copa Libertadores 2016, que el Verde ganó por segunda vez en historia (la primera, en 1989), en una campaña extraordinaria: Armani mantuvo la valla invicta en toda la primera fase, siendo su equipo el mejor primero. En octavos, sin mayores dificultades eliminaron a Huracán, en los cuartos de final (en una serie polémica) dejaron en el camino a un candidato, Rosario Central (en la cual Franco tuvo una magnífica triple tapada), en la semifinal vencieron al San Pablo de Bauza y en la final, derrotaron al sorprendente Independiente del Valle, el mismo que eliminó a River y Boca, y Atlético Nacional fue campeón de América. Además, el arquero ganó la Recopa Sudamericana 2017 y fue dos veces finalista de la Copa Sudamericana: ante River (2014) y Chapecoense (2016; que no se llegó a disputar por la conocida tragedia aérea). Estamos hablando de un arquero copero y ganador.

Armani se enfrentó a River en 2014. Tuvo buena tarea en el Monumental, pero no evitó la consagración millonaria (Foto: TyC Sports).

En síntesis, la llegada del arquero, tasada en tres millones de dólares, ya está confirmada. Resta que se realice la revisión médica, firme su contrato y se sume al plantel antes del viaje a Estados Unidos. La novela tuvo un final feliz para River. Un arquero a la altura del Millonario, del perfil que el Muñeco esperaba.