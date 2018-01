Gallardo: "Estoy orgulloso y satisfecho de seguir ligado a esta institución tan prestigiosa"

Gallardo seguirá siendo el entrenador de River durante el nuevo mandato de D'Onofrio. Foto: River oficial.

Hoy se dió a conocer una gran noticia para el Mundo River. Esta tiene que ver con que Marcelo Gallardo no solo que continuará siendo el director técnico del equipo de primera división sino que también selló su vínculo con la institución por cuatro años más. Justamente el contrato es por ese tiempo porque el presidente reelecto del Millonario, Rodolfo D'Onofrio, ejercerá su función otros cuatro años más. En este sentido, en la tarde de hoy Gallardo y D'Onofrio brindaron una conferencia de prensa en el Estadio Monumental en donde hablaron sobre este tema.

"Me siento muy contento y emocionado, porque firmé contrato por cuatro años, aunque lo considero una anécdota porque mi vínculo con River es de toda la vida. Siento que pertenezco a esta casa. Hace tres años y medio dije que asumía un desafío muy importante para mí, con muchas cosas por delante y estaba muy ilusionado. Viví muchas cosas y agradezco el apoyo incondicional que me brindaron desde el primer momento tanto D'Onofrio, como la Comisión Directiva y los hinchas. Me llena de orgullo y satisfacción seguir ligado a una institución tan prestigiosa. No siempre se generan estas situaciones, de las cuáles estoy agradecido y emocionado", confesó el Muñeco.

"Me siento bien. A estos tres años y medio los viví con mucha intensidad y pasión, y siento que aprendí mucho. Esa experiencia es impagable. No es fácil estar a la cabeza de un club tan importante y exigente como River, y menos haber sido competitivo a través de los años, y formar grupos con jugadores que siempre me respondieron. Siento que estoy en mi mejor momento. Me pongo a prueba constantemente, y año tras año, y me pongo a pensar si estoy para los desafíos que vienen. Hoy por hoy me siento pleno. Pero no soy yo solo, esto es un gran desafío con todo el cuerpo técnico y la dirigencia. Queremos ser más sólidos y dar un salto mayor de jerarquía. Estoy con mucha energía y en el momento justo, eso hace que tenga mucha fuerza", manifestó Gallardo.

Posteriormente, el entrenador multicampeón con la Banda dió detalles de lo que quiere para las divisiones inferiores: "Esperamos desarrollar un proyecto integral, con ideas claras, argumentos sólidos e infraestructura. Cuando hablamos de un fútbol integral, nos referimos a integrar el fútbol profesional, que es lo principal y que el hincha entiende como propio, porque manda el resultado que se saca cada domingo por lo que tenemos la exigencia de ganar. El fútbol de nuestra casa tiene que nutrir al plantel profesional, y estamos en ese proceso, con ideas claras, argumentos sólidos e infraestructura. Esperamos poder desarrollarlo. Consideramos que los jugadores de la cantera son los que nos van a dar muchas satisfacciones a largo plazo", aseguró.

En cuanto a lo que pretende del equipo, el Muñeco expresó: “Queremos conformar un plantel que nos identifique, que pueda tomar una idea clara. Es el gran desafío que nos proponemos semestre a semestre. En esta primera parte del año tendremos mucha competencia y necesitaremos de un plantel que pueda estar conformado en todas sus líneas por jugadores que nos den esa posibilidad de elección para competir en todos los frentes”.

Luego, Gallardo dijo que siempre quiere tener a los refuerzos para el inicio de la pretemporada, aunque reconoció que las negociaciones son difíciles y espera que estos puedan estar para cuando el plantel de River viaje a Estados Unidos para continuar con sus entrenamientos de pretemporada. En este sentido, hay una buena noticia, porque D'Onofrio confirmó que el club hará uso de la cláusula de recisión por el arquero de Atlético Nacional, Franco Armani: "Enviamos la nota a Atlético Nacional para hacer uso de la cláusula de rescisión por Armani". También el presidente de River avisó que se hará una oferta formal al San Pablo de Brasil para adquirir la ficha del delantero Lucas Pratto.

También, D'Onofrio elogió a Marcelo Gallardo: "Es un honor y una inmensa alegría que siga por cuatro años más, comandando tanto lo que es la dirección técnica como todo lo que tiene que ver con el fútbol de River. Marcelo es mucho más que un entrenador: tiene que ver con los valores, el sentido de pertenencia, con lo que propone hacer de un proyecto general de infraestructura y el trabajo en las infanto-juveniles. El quiere dejar un sello para que el club de un salto de calidad tan importante como el que está dando. Estoy seguro de que lo que estamos trabajando le va a quedar al presidente que venga, pero como hincha lo voy a disfrutar por el trabajo que estamos haciendo con todo el equipo de Marcelo y con los directivos”.

Por último, el Muñeco Gallardo se refirió a lo que será el partido ante Boca Juniors por la Supercopa Argentina: "Va a ser el primer desafío importante del año, y lo vamos a tomar como un partido de muchísima importancia, porque significa el título ante el rival de toda la vida. Cada uno querrá hacer los méritos para ganar, por lo que es el objetivo principal que tenemos a corto plazo", cerró.