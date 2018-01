Los prescindibles del Muñeco

El juvenil arquero, Augusto Batalla, se iría a préstamo a Atlético Tucumán. Foto: Clarín.

En los últimos días se dió a conocer la lista de los 25 jugadores de River Plate que se tomarán hoy el avión a la ciudad estadounidense de Miami, para continuar con la pretemporada de cara al primer semestre del año 2018. Si hay algo para destacar en esa nómina son las ausencias, en las cuáles están involucrados algunos futbolistas que no pudieron mostrar su mejor nivel y que el entrenador, Marcelo Gallardo, prácticamente no tendrá en cuenta.

Si bien el nombre más resonante de los que no van a Estados Unidos es el del lateral paraguayo, Jorge Moreira, porque está recuperandosé de una lesión muscular y se quedará en Buenos Aires, los que no estarán son: el arquero Augusto Batalla, los volantes Zacarías Morán Correa, Denis Rodríguez y Tomás Andrade, y el delantero Matías Moya. Si bien en un momento, cuando cada uno debutó con la camiseta de River, había ciertas expectativas hacia ellos por lo que prometían en inferiores (o en el caso de Rodríguez por lo que mostraba en Newell's Old Boys), no pudieron mostrar su mejor nivel en el primer equipo.

En el último semestre estos jugadores tuvieron muy pocos minutos de juego. El que más tiempo estuvo dentro de la cancha fue Batalla. El arquero de 21 años de edad tuvo la posibilidad de atajar tres partidos en los que fue titular. Esos cotejos fueron ante San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba, correspondientes a la Superliga Argentina. Ante San Martín y el Decano tuvo actuaciones aceptables, aunque en la derrota ante la T tuvo un mal desempeño, porque tuvo responsabilidad en algunos goles recibidos y quedó expuesto por el resultado adverso de 0-4. Eso casi que sepultó sus chances de defender el arco del Millonario, a tal punto que el Muñeco Gallardo decidió poner de titular a Enrique Bologna cuando Germán Lux no tenía un buen rendimiento.

El segundo que más minutos jugó de los mencionados es Denis Rodríguez. El volante de 21 años proveniente de Newell's se estuvo recuperando de una lesión ligamentaria en el primer semestre del 2017, y en la segunda parte del año fue titular en el choque ante Talleres de Córdoba por la Superliga. Como todo River en ese partido, no tuvo un buen desempeño y estuvo en cancha 88 minutos. En su estadía en la Banda no marcó goles en partidos oficiales, salvo uno en un amistoso ante Olimpia de Paraguay en 2016.

En el caso de Andrade, era uno de los juveniles, surgido de la cantera del Millonario, que más prometía cuando debutó en la primera división. De hecho en el primer cotejo que jugó en 2016 ante Veléz Sarsfield mostró un buen nivel, e incluso algunos lo catalogaban como "El nuevo D'Alessandro". Sin embargo el jóven de 21 años no pudo demostrar todo lo que prometía y quedó un tanto reelegado del plantel de primera división. Andrade tampoco hizo goles en partidos oficiales y de hecho erró un tanto insólito ante Belgrano de Córdoba en el Campeonato Argentino 2016/2017, en una jugada en la que recibió un pase de Gonzalo Martínez y definió en el área chica muy despacio, lo que permitió que el arquero del Pirata la saque al córner.

En el último semestre disputó 80 minutos en cancha, y estuvo presente en cuatro partidos de la Superliga: ante Banfield (ingresó cinco minutos), San Martín de San Juan (jugó 35 minutos), Talleres de Córdoba (estuvo 21 minutos) y Gimnasia y Esgrima de La Plata (ingresó 19 minutos). Siempre entró desde el banco de suplentes.

Mientras que el delantero, Matías Moya y el volante de contención, Zacarías Morán Correa, no tuvieron la oportunidad de mostrarse tanto y no metieron goles. Ambos surgieron de las inferiores de River, pero el único de los dos que tuvo minutos en el último semestre fue Moya. El atacante de 19 años fue titular ante San Martín de San Juan (jugó 55 minutos), y entró apenas dos minutos ante Talleres de Córdoba. En tanto que Morán Correa no tuvo minutos en la segunda parte del 2017. El único cotejo que jugó de titular el jóven de 21 años fue en 2017, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Independiente de Medellín de Colombia, en donde estuvo presente en todo el partido.

¿Que pasará con cada uno de ellos?

Es probable que cada uno de estos no continúe en River debido a los pocas oportunidades que tuvieron. Posiblemente sean cedidos a préstamo para tomar rodaje en equipos en los que sean tenidos en cuenta.

En el caso de Augusto Batalla, tuvo un ofrecimiento por parte de Atlético Tucumán, y hay chances de que se vaya a préstamo al Decano para reemplazar al arquero lesionado, Cristian Lucchetti.

Por Tomás Andrade hay cierto interés desde Brasil, de clubes como Atlético Mineiro, América y Santos, además de que en Argentina tanto Temperley como Chacarita Juniors también lo pretenden.

Por otra parte, en los casos de Zacarías Morán Correa, Denis Rodríguez y Matías Moya no llegaron sondeos para ser cedidos a otros equipos, aunque no se descarta que en los próximos días venga algún club interesado con contar con los servicios de algunos de estos futbolistas.