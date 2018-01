Armani y Pratto felices de estar en River

Google Plus

Franco Armani y Lucas Pratto llegan a River Plate como las grandes incorporaciones para el primer semestre del año 2018. Ambos serán muy importantes para el entrenador, Marcelo Gallardo, ya que el Millonario no contaba con un centrodelantero ni tampoco con un arquero que se haya consolidado. Los dos llegaron a la Argentina para hacerse las revisiones medicas, que superaron con éxito en la Clínica Rossi, y firmar los contratos.

En el caso de Armani, todavía no sellará el vínculo con la institución, porque falta que los dirigentes de River y Atlético Nacional últimen detalles en la forma de pago del futbolista, sin embargo la negociación no se caería y probablemente acuerde un contrato por tres años. De todos modos este expresó su felicidad por llegar al club de Nuñez: "Trataré de demostrar para que vine a River, el club más grande de Argentina. El tren pasa una sola vez y hay que subirse, no podía desaprovechar esta oportunidad. Ahora tengo que pensar en trabajar y prepararme para este año tan importante".

Posteriormente, el hombre de 31 años contó que el Muñeco Gallardo lo llamó para que venga a jugar en la Banda y aseguró que viene con la ilusión de hacer cosas importantes. Además dijo: "Estoy contento de volver a Argentina, a una institución tan grande como River que me abrió las puertas. Me siento orgulloso y esperanzado con hacer un buen año, pero para eso debo prepararme bien. Me imagino muchas cosas, como tener la oportunidad de estar en el arco más grande del mundo y enfrentarme a grandes jugadores. Vengo con seriedad y compromiso".

Por otra parte, el que ya firmó contrato hasta el año 2022 es Lucas Pratto. El delantero de 31 años, proveniente del San Pablo de Brasil, manifestó lo que siente al llegar a River: "Es uno de los equipos más grandes del mundo. Tengo mucha presión por lo que pagaron por mí. Estoy muy felíz de llegar a River y quiero salir campeón de la Libertadores y ganar títulos".

Luego reconoció que Gallardo siempre lo quizo tener en su plantel desde que es el director técnico del Millonario, y que hoy es jugador de River gracias al esfuerzo económico que hicieron los dirigentes (pagaron 11 millones de dólares) y la capacidad de su representante. En cuanto a la charla que tuvo con el Muñeco reveló: "Le agradecí sus ganas de querer contar conmigo y le dije que tenía muchas ganas de venir".

Por último elogió al plantel de River y a su futuro compañero de dupla atacante, Ignacio Scocco, y dejó en claros sus deseos: "El desafío deportivo de jugar una Libertadores con River me hicieron inclinar la balanza. También jugar el Mundial es un objetivo, pero ahora tengo la cabeza puesta en River. Quiero hacer muchos goles y salir campeón con este club. Espero lograrlo", cerró.