Gallardo: ''Han llegado dos jugadores importantes''

Gallardo, contento por las llegadas de Pratto y Armani (Foto: Prensa River)

Con vistas a las múltiples competencias que tiene por delante en 2018, River se encuentra realizando la pretemporada en Miami, Estados Unidos, más precisamente en la Universidad Internacional de Florida y el próximo domingo disputará el primer amistoso formal, cuando a partir de las 15.30 enfrente a Independiente Santa Fe de Colombia.

En la conferencia de prensa previa a dicho cotejo, el técnico Millonario, Marcelo Gallardo, se refirió a como viene encarando la preparación: "Estamos trabajando en muy buenas condiciones, estoy contento de poder jugar este domingo, será la primera prueba de cara a lo que va a ser la competencia oficial y a mi me tiene feliz lo que estamos haciendo".

Por otra parte, se mostró conforme con las llegadas de los refuerzos, el delantero Lucas Pratto y el arquero Franco Armani: "Han llegado dos jugadores importantes para nosotros, dos que habíamos pedido en el inicio. Después de mucho esfuerzo se ha logrado que lleguen y que se sumen al plantel. Estaremos a la expectativa de ver cuáles son algunas de las otras posibilidades que se puedan llegar a presentar, pero hasta ahora estamos contentos con la llegada de estos dos futbolistas que nos van a aportar su calidad técnica y su experiencia".

Sobre Armani, el Muñeco no dudó ni un segundo, halagó las condiciones del arquero y afirmó que no va a tener problemas en adaptarse al equipo: "Evaluamos no sólo sus cualidades como futbolista, sino también su persona y en eso nos hemos basado. Un futbolista que normalmente es uno de los mejores arqueros del continente, ha logrado títulos con Atlético Nacional, se ha convertido en ídolo en ese club. Nosotros vamos a recibir a un jugador que viene con una trayectoria muy importante y se va a sumar a un equipo asimilado en condiciones deportivas. Un grupo de jugadores importantes pero con una base de salud muy importante que le da la bienvenida y los acoge bien a los que van llegando. No va a tener problemas en entrenar bien y sentirse como en su casa".

"Lucas está haciendo sus primeros entrenamientos, difícilmente pueda jugar el domingo. Lo vamos a llevar de a poco en los primeros días, no le vamos a dar la intensidad de un partido. Rodrigo, para la sorpresa y alegría de todos viene evolucionando bastante bien, su respuesta física nos tiene muy contentos. Ha jugado ayer y eso le genera una confianza importante. Vamos a ver si sigue evolucionando bien, tal vez lo tengamos en consideración para unos minutos, vamos viendo el día a día", expresó Gallardo.

Para finalizar, mencionó al estado de las negociaciones por Silvio Romero y Lucas Zelarayán: "Por lo que tengo entendido están en un proceso de stand by, no hubo acuerdo con ninguno de los dos. Estaremos a la espera de poder ver si se pueden resolver, sino estamos viendo otras opciones. El interés de River siempre hace ruido y genera situaciones que pueden ser de salidas más simples, pero resultan siendo mucho más complejas".