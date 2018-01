¡Feliz cumpleaños Napoleón!

Google Plus

Gallardo quiere seguir regalando sonrisas a los hinchas del Millonario

Hace 42 años en el departamento de Merlo, provincia de Buenos Aires su madre Ana María Maidana y su padre Máximo Gallardo fueron papas de un varón, lo decidieron llamar Marcelo al nuevo integrante de la familia.

Un nombre que quedará marcado para siempre en el mundo de River, empezó en inferiores mostrando su buena técnica y asomaba un gran proyecto su estreno se produjo a los quince años en la reserva. El 18 de abril del 1993 debutó en primera división contra Newells y en aquella jornada finalizó con triunfo por dos a cero del conjunto de Núñez.

Ahí empezaba su carrera profesional un 11 de diciembre de 1994 convirtió nada menos su primer gol en un clásico frente a Boca y victoria por tres a cero, el hincha ya lo empezaba a mirar de otra forma con esa conquista ante el rival de toda la vida. En 1999 pegó el salto en su carrera profesional y fue transferido a Francia precisamente al Mónaco.

Pero en agosto de 2003 regresó a la institución de sus amores, pero en aquel momento el entrenador Daniel Passarella no lo tenía en cuenta y fue así como decidió cambiar el rumbo para volver a París donde ficho con el PSG. En enero del 2008 se incorporó a D. C. United de la Major League Soccer y tuvo su primera experiencia en un equipo de América del Norte. No tuvo demasiada participación y decidió retornar a La Banda un año después fue pedido por aquel entonces Néstor Gorosito al frente del plantel.

Al final de su carrera en el 2010 decidió incorporarse a Nacional de Uruguay y en el primer partido con el Bolso se rompió el tendón rotuliano. Regresó cinco meses después en el triunfo contra Bella Vista por uno a cero y en el año 2011 puso punto final en su exitosa trayectoria.

En ese mismo año decidió estudiar la carrera de director técnico y una vez recibido el club en abrirle las puertas fue justamente última institución, donde cosechó el 65% de efectividad durante los años 2011 a 2012. La vida y el fútbol te da revancha muchas veces uno le faltaba cumplir su sueño de ser entrenador del conjunto en verlo nacer para seguir con el éxito.

En 2014 una vez cumplido el ciclo de Ramón Díaz al frente de la escuadra presidida por Rodolfo D'Onofrio junto a Enzo Francescoli apostaron a un hombre de la casa y se hizo cargo del equipo el 6 de junio de ese año. A partir de ahí empezó la era ganada y su primer titulo conseguido fue el segundo semestre del 2014, con la conquista de la Copa Sudamericana y no se cansó de ganar trofeos.

Marcelo Gallardo al mandó de River por el momento ganó la Copa Sudamericana,Copa Libertadores,dos veces la Recopa Sudamericana y también gritó por duplicado en la Copa Argentina. Además de la Copa Suruga Bank, solamente le falta gritar campeón en un torneo argentino.

El Muñeco también jugó en la Selección Argentina fue convocado por primera vez por Daniel Passarella y disputó dos mundiales Francia 1998 y Corea-Japón 2002 respectivamente.

¡Feliz Cumpleaños Napoleón! Hoy todo el mundo Millonario está de festejo y no es para menos, un año más de uno de los adiestradores más ganadores de la historia de la escuadra de Núñez. Entre tantos deseos, debe haber pedido volver a conquistar América y por más alegría mas, el hincha de La Banda quiere seguir disfrutando de Gallardo para rato.