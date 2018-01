Círculo medio: ¿ahora o en junio?

Zuculini está en Italia y encontró continuidad en este último tiempo.

River sigue con su puesta a punto pensando en uno de los grandes objetivos de este 2018 y será nada menos que volver a gritar campeón de la Copa Libertadores, también quiere levantar la Supercopa Argentina cuando se mida frente a Boca. Por último también tiene el fixture de la Superliga por delante, por eso Marcelo Gallardo está con la cabeza puesta ahí y le solicitó a los dirigentes refuerzos de jerarquía para el corriente año.

Los puestos a cubrir eran: un arquero, debido a los bajos rendimientos de Germán Lux y Augusto Batalla, donde llegó un sueño de todo Núñez: Franco Armani, quien llegó procedente de Atlético Nacional y después otro en poner la firma para ser cara nueva fue Lucas Pratto, el ex delantero de San Pablo era otro de los sueños del cuerpo técnico y por último están avanzadas las negociaciones por el creativo Juan Fernando Quintero, hasta ahora son dos las incorporaciones confirmadas y una por llegar en las próximas horas.

Zuculini es querido por la hinchada Tana

Otro de los solicitados era la mitad de cancha y el primero pedido fue Damián Musto, hoy en Tijuana pero quedó descartado por un dóping positivo y no habían más nombres en la nómina. En las primeras horas del domingo y en silencio, Gallardo levantó el teléfono y llamó para el viejo continente precisamente a Italia, donde se encuentra jugando Bruno Zuculini -actualmente en Hellas Verona-.

El hombre de 24 años es la nueva ilusión del ex entrenador de Nacional y quiere quedarse con sus servicios para pelear el puesto con Leonardo Ponzio, un referente del plantel. Las negociaciones no serán sencillas por el ex Manchester City, debido a que encontró continuidad en Europa y por el momento no quiere regresar a Argentina, donde se inició en Racing -estuvo en la Academia desde 2010 a 2014-.

Zuculini cuando jugaba en Racing

El mediocampista central dejó en claro su postura al adiestrador de La Banda y le comentó que no quiere regresar al país hasta luego del mundial de Rusia. En los próximos días sabremos si llega a Núñez o se retira del mercado de pases.