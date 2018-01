Gallardo: "Mora, Pratto y Lollo van a concentrar"

El Muñeco Gallardo en conferencia de prensa. Foto: Vavel.

En el mediodía de hoy, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro que habrá algunas sorpresas en la lista de 19 futbolistas concentrados de cara al próximo partido ante Huracán.



"El equipo todavía no lo tengo definido, pero puedo decir que dentro de la lista de 19 concentrados van a estar presentes Mora, Pratto y Lollo", confirmó. Cabe destacar que es sorpresa que estos tres jugadores estén en esta nómina porque vienen recuperandosé de diferentes lesiones.



En este sentido destacó la notable evolución que tuvo el atacante uruguayo, Rodrigo Mora, quien sufrió un infarto de fémur en mayo del año pasado y desde entonces no pudo volver a las canchas: "Tiene un físico privilegiado, él está muy contento y hoy está en condiciones de estar entre los concentrados. A mí me llena de felicidad que esté volviendo", manifestó. Además dejó en claro que Marcelo Larrondo no tuvo ninguna lesión nueva, sino que el arrastra una lesión crónica que a veces lo deja entrenar bien y otras no.

Por otra parte, el Muñeco destacó el mercado de pases que hizo River, ya que sumó cuatro refuerzos de renombre como lo son Franco Armani, Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Bruno Zuculini: "Estoy muy conforme con el mercado de pases de River. Los dirigentes hicieron un esfuerzo enorme. Es fundamental que no se hayan ido jugadores importantes y es básico sostener el plantel para un equipo que pelea todo. El mercado hace que uno pueda quedar desprotegido, pero estamos ilusionados porque mantuvimos la base del año pasado y sumamos refuerzos. No es fácil sostener jugadores cuando los vienen a buscar de Europa, pero pudimos", concluyó.



En cuanto a Quintero dijo que "es un jugador muy talentoso y que viene con un buen nivel" por lo que Gallardo espera que se adapte lo más rápido posible al equipo, y explicó porque Armani no será titular el domingo ante el Globo: "Garantizo competitividad y va a jugar el que esté mejor. Armani viene de tener unos años muy buenos. Sumamos un arquero de jerarquía. Hay que convivir con la competencia y la dinámica del fútbol hace que le toque a otro. A Germán le toca atajar hoy y el domingo estará el en el arco", señaló.



Por último hizo énfasis en lo que será el futuro en la Superliga Argentina (en la cuál River merodea en la mitad de tabla) y el partido ante el Quemero: "Trataremos de arrancar de la mejor manera, enfrentaremos a un duro Huracán. Esperamos empezar ganando para luego, con el correr de los partidos, ir sumando cosas. En cuanto al campeonato, nos tiene lejos, pero necesitamos sumar puntos para estar entre los primeros y poder entrar a la Libertadores 2019. La Libertadores que disputamos es larga, por lo que tenemos que no descuidar ninguna competencia", cerró.

El entrenamiento de hoy:

El plantel de River Plate se entrenó esta mañana, en el Predio River Camp que posee en Ezeiza, con la mente puesta en lo que será el partido del próximo domingo ante Huracán.

La práctica comenzó con una entrada en calor por parte de los jugadores que diríge Marcelo Gallardo. Luego estos se dividieron en dos grupos y procedieron a realizar trabajos de fuerza en el gimnasio, actividades tácticas y ejercicios técnicos.

Hay que destacar que en el entrenamiento de hoy estuvo presente la flamante incorporación del Millonario, el colombiano Juan Fernando Quintero. Además el paraguayo Jorge Moreira y Marcelo Larrondo entrenados diferenciados, mientras que el uruguayo Nicolás De La Cruz asistió al River Camp para un control médico.

Juanfer Quintero se empieza a entrenar con el grupo. Foto: River oficial.

El equipo que posiblemente ponga el Muñeco Gallardo para enfrentar al Globo estaría conformado por: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Borré.

Los concentrados:

La lista de los 19 futbolistas que quedarán concentrados para jugar ante Huracán esta conformada por:

Arqueros:14. Germán Lux, 25. Enrique Bologna.

Defensores: 3. Marcelo Saracchi; 6. Luciano Lollo; 20. Milton Casco; 22. Javier Pinola, 28. Lucas Martínez Quarta; 29.Gonzalo Montiel.

Volantes: 10. Gonzalo Martínez; 16. Ariel Rojas; 21. Iván Rossi; 23. Leonardo Ponzio; 24. Enzo Pérez; 26. Ignacio Fernández.

Delanteros: 7. Rodrigo Mora; 17. Carlos Auzqui; 19. Rafael Santos Borré; 27. Lucas Pratto; 32. Ignacio Scocco.

Por la noche del sábado, todos estos jugadores concentrarán, luego del entrenamiento de mañana, a partir de las 19 hs, en el Estadio Monumental.