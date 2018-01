"Jhony" me voy

SE QUEDA. No se marcha Maidana buscará pelear un puesto corre hoy por hoy detrás y es el tercer defensor del plantel.

River sigue con su puesta a punto para torcer el rumbo en la superliga con la derrota en manos de Huracán quedó a 18 puntos del único puntero Boca y buscará los tres puntos frente a Olimpo de Bahía Blanca, el próximo sábado a partir de las 19.15 y escalar en las tablas de posiciones. En el presente mercado de pases arribaron a La Banda, el arquero Franco Armani, el delantero Lucas Pratto, el volante central Bruno Zuculini y el mediapunta creativo Juan Fernando Quinteros, mientras se fueron de la institución el zaguero central Alexander Barboza (Defensa y Justicia),el mediocampista central Zacarías Morán Correa (San Martín de San Juan), el juvenil creador Tomás Andrade (Atlético Mineiro) y Denis Rodríguez (el volante rescindió contrato y retornó a Newell's), salvó este último todos los demás se marcharon a préstamo por un año y medio.

El libro de incorporación en Argentina ya cerró y en otro países cerrará en las próximas 24 horas. Por eso algunas instituciones extranjeras pusieron sus ojos en el Millonario y en las primeras horas del miércoles, Marcelo Gallardo recibió el rumor que Jonatan Maidana hoy un buen recambio de Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola, los encargados de la zaga del elenco de Gallardo.

Maidana tenía un ofrecimiento concreto de Toluca de México, el equipo azteca lo quería a préstamo por una temporada o otra opción no quería pagar la cláusura de salida de River. Pero los "popes" del conjunto argentino y sus pares mexicano no llegaron a buen puerto las negociaciones por el ex FC Metalist Kharkiv,entre otros, se queda para el alivio de todo el cuerpo técnico debido a que no cuenta con muchas variantes en ese sector.

RESPIRA. Gallardo estará tranquilo porque Maidana se quede en el plantel y no emigre en el presente receso

En caso de haber llegado con final feliz para los Diablos Rojos en su posición quedaba como relevo de los central y el libro de pases en México cierre mañana jueves, Luciano Lollo, quien se está recuperando de a poco de un lesión. Por eso se podría decir: "Jhony"me voy y se quedará a pelar por un lugar en el once pensando en la triple competencia entre el objetivo de la Copa Libertadores, la recopa Argentina ante el Xeneize la primera semana de marzo y en Córdoba y por último no descuidar el torneo doméstico.

QUIERE SEGUIR FESTEJANDO. Maidana buscará darle más alegría al hincha de River

Un "León" por un año más

OTRO EN QUEDARSE. Ponzio se aseguró su continuidad y todos los hinchas de River están felices.

Leonardo Ponzio capitán y referente de River, renovó su contrato por un año más con el conjunto de Núñez. El volante central finalizaba su vinculo en junio de 2018 y de común de acuerdo con la comisión directiva encabezada por Rodolfo D'Onofrio decidieron extenderlo hasta junio de 2019, por eso un "León" por un año más y los simpatizante Millonario están felices.

DOS SÍMBOLOS. Ponzio(izquierda) junto a Maidana(derecha) son queridos por el hincha de River se quedan en la institución

Se quedan sin dos reservas

VAMOS LOS PIBES. Medina y Simeone tendrá su primera vez fuera de River, ambos son la promesa de Núñez. Foto: Nicolás Castillo- Vavel Argentina

Gianluca Simeone, el hijo del Cholo y hermano de Giovanni armó la valija para partir rumbo a Italia. El delantero firmó contrato por 18 meses con Frosinone de la Serie B y el hombre de 18 años tendrá su primera experiencia en el viejo continente, su hermano juega en la Fiorentina de aquel país.

ESTAMPÓ LA FIRMA. Simeone buscará aprovechar al máxima su primera experiencia europea.

Por último también en cambiar de horizonte fue Facundo Medina, el defensor terminó cerrando su contratación a Talleres de Córdoba. El conjunto cordobés US$ 1.000.000 y adquirió el 60% del pase del lateral izquierdo su posición original.