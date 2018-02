Quintero: "No nos sirve el empate, tenemos que ganar".

Buenas actuaciones tuvo Juan Quintero, quien hoy fue titular y habló tras el partido sobre el punto rescatado en el Monumental: "No nos sirve el empate, tenemos que ganar; el equipo esta armado para eso. No quiero echarle la culpa a nadie pero hubo jugadas que incidieron (por el arbitraje). Tratamos de hacer lo posible para poder marcar, pero lamentablemente no nos llevamos el triunfo".