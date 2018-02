En búsqueda de una identidad

Google Plus

River todavía no puede torcer el rumbo en la presente Superliga, se encuentra en la posición 19° y con 19 puntos, la idea es conseguir el triunfo necesitado el próximo sábado a las 19.15 cuando visite a Vélez, para escalar aún más . El domingo se lo vio perjudicado por los hombres de negro encabezado por Jorge Baliño, para el partido pasado contra Godoy Cruz, el DT Millonario dispuso de cinco modificaciones en el once: Bruno Zuculini por Enzo Pérez, quien se lo perdió por llegar a las cinco amarillas, Juan Fernando Quintero por Gonzalo Martínez, el "Pity" tiene una molestia en su pierna, Jonathan Maidana por Javier Pinola, Nicolás De La Cruz por Ignacio Fernández y por último Rodrigo Mora por Ignacio Scocco, esas fueron las variantes introducidas para recibir al equipo mendocino y el dibujo táctico continuó con el 4-4-2 ofensivo.

Pasando en limpio en la defensa se encontraba en el lateral derecho Gonzalo Montiel, quien en el primer gol del Tomba llegó por su espalda, en la dupla de centrales Lucas Martínez Quarta y Maidana, mientras que por el costado izquierdo estaba el desconocido Marcelo Saracchi, el ex Danubio tuvo un flojo rendimiento y no podía encontrar los caminos para desbordar. Los encargados de la creación eran por la derecha Quintero y por la otra banda De La Cruz, el doble cinco era para darle equilibrio a la mitad de la cancha con Leonardo Ponzio mas adelantado y unos metros delante suyo Zuculini, este último debutó correctamente con River y demostró su nivel europeo.

Arriba se encontraban una especie de extremo Mora y de referencia en el área Lucas Pratto, ambos delanteros tuvieron una buena tarde y fueron los autores de los goles, el primero del "uruguayo" y el segundo del ex Vélez. A Gallardo se lo vio sorprendido por los dos goles recibidos en contra y antes de finalizar la primera etapa mandó a trotar a Camilo Mayada, el lateral derecho es una de las desventajas y pensando que el primer gol de la tarde fue por esa banda, el ingreso cuando comenzaba el segundo tiempo del oriental fue para tener rápidamente una salida del fondo y Montiel le dejó su lugar.

Después empezó a quemar naves con Fernández por Zuculini y Scocco por Pratto, esta última variante fue dudosa porque el ex delantero del San Pablo estaba siendo una de las figuras de la jornada. Pero no llegaron a gravitar y el número telefónico no se modificó, por eso Gallardo y compañía piensan en variantes para visitar al Fortín, una sería en el lateral derecho para tener minutos con Mayada y otra en ataque el ingreso de Scocco por Mora, para formar la delantera pensando para lo que viene.

Eso fue lo que ensayó en el entrenamiento de esta mañana y le quedan tres días para seguir practicando de cara al sábado. Todavía está en búsqueda de una identidad y moviendo piezas para encontrar el once ideal o de memoria, ¿el objetivo a corto plazo? conseguir un triunfo para tener un envión anímico y entrar por lo menos a una copa internacional el año que viene.