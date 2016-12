Teo: "Hemos construido algo importante"

Foto: CARC Oficial.

Luego de vencer a Belgrano y clasificar a la final de Copa Argentina, Teófilo Gutiérrez enfrentó a los micrófonos de la prensa. El colombiano habló de como se dio el partido y también, sobre el momento que está atravesando en Rosario Central.

En primer lugar, haciendo referencia al partido, declaró: "Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival difícil, con un planteo muy defensivo, pero pudimos entrar y conseguir los goles. Nunca bajamos los brazos".

Posteriormente, expresó: "El equipo tuvo entrega, lucha y ganas de jugar por el piso ante un rival muy difícil. Pero bueno, se no dio el resultado con dos goles justos". Además, agregó: "Hemos construido algo importante y esperemos conseguir el objetivo con ayuda de dios".

En cuanto a su situación personal, comentó: "El cuerpo técnico y los compañeros me dieron confianza para poder hacer el juego que sé y que puedo aportar".

Teo venía siendo criticado por los hinchas, ya que no venía aportando lo que todos esperaban. El gesto en La Bombonera hizo que los Canallas se sientan molestos con él. Por lo tanto, el partido con Belgrano fue un examen final para el colombiano, que por suerte, lo pudo rendir bien.

Finalmente, le preguntaron sobre la jugada en que Guillermo Farré terminó siendo expulsado, a lo que respondió: "Fue una jugada difícil, creo que el no me vio. Pareció que fue una mala intensión, pero no, queda ahí en el partido. Por fortuna no pasó nada, ellos quedaron con 10 y ahí aprovechamos".