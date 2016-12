Coudet: "Hicimos un partido muy malo"

Google Plus

Foto: CARC Oficial.

Por duodécima fecha del Campeonato de Primera División, Rosario Central cayó 2-0 ante Unión de Santa Fe en el estadio 15 de abril. El Canalla venía de dejar una gran imagen en la victoria ante Belgrano en Formosa, por la semifinal de la Copa Argentina. Sin embargo, ese rendimiento quedó en el pasado, ya que Central dejó mucho que desear ante el Tatengue.

Posterior al encuentro, Eduardo Coudet charló con los periodistas que dijeron presente en la zona mixta del estadio. El Chacho analizó el partido, sin dejar de lado la final que se viene ante River, el próximo 15 de diciembre.

En primera lugar, comentó: "Hicimos un partido muy malo, no sostuvimos la imagen que dimos le miércoles, sobre todo en la parte física. Es entendible el cansancio, pero no me voy conforme para nada".

Posteriormente, agregó: "Nos hacen los dos goles de pelota parada. En el análisis, hay que destacar que hicimos un partido flojisimo y que generamos una sola situación de gol".

En cuanto a las molestias que padecieron Marco Ruben, Dylan Gissi y Walter Montoya, confesó: "No son cosas graves, pero en este momento tenemos que tomar las precauciones al limite porque jugamos un partido trascendental".

Finalmente, teniendo en cuenta esta derrota y el partido que se viene el próximo fin de semana ante Lanús, expresó: "Hay dos partidos antes de esa final".